穩物價措施難阻通膨升溫 中經院估今年CPI漲2.06%

國內通膨壓力持續升溫。中經院16日發布最新經濟預測，上修今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.06%，預估第4季仍達2.42%，顯示下半年物價漲幅持續維持在2%以上；明年則可望回落至1.89%，重返2%以下。

中經院指出，今年物價上漲主要受到國際能源價格高檔震盪影響，儘管政府持續採取穩定物價措施，但能源成本上升的外溢效果，仍逐步反映至國內商品價格，加上天候因素干擾，使物價面臨上漲壓力。

中經院經濟展望中心主任彭素玲指出，9月CPI年增2.73%，寫近兩年半新高，核心CPI年增率也升至2.52%，顯示國內通膨壓力尚未緩解，且漲勢已由能源、食品逐步擴散至其他商品與服務。

生產端成本壓力更為顯著。彭素玲表示，9月生產者物價指數（PPI）年增率仍高達18.12%，反映企業生產成本持續處於高檔，後續廠商是否進一步將成本轉嫁至終端消費市場，推升CPI漲幅，仍須密切觀察。

中央大學經濟系教授姚睿指出，不僅整體CPI居高不下，核心CPI年增率也已連續五個月超過2%，顯示物價壓力尚未消退。尤其目前油、電及天然氣價格仍受到政府平穩措施抑制，物價漲幅卻持續攀升，加上近期新台幣走貶，恐進一步推升進口農產品、機械設備及能源成本，增添後續通膨壓力。

國發會經濟發展處長陳美菊則指出，9月CPI漲幅擴大，部分受到去年風災墊高蔬菜價格比較基期影響，屬短期因素，後續仍須關注國際油價走勢。受到中東情勢影響，預估第4季CPI漲幅仍將維持在2%以上。

不過，展望明年，陳美菊認為，隨中東原油出口逐步恢復，目前已回升至戰前約94%水準，儘管保險及運輸成本仍偏高，但原油供給持續改善，加上國內油價平穩機制發揮緩衝效果，預期明年國際油價可望回落，減輕國內物價上漲壓力，全年CPI漲幅有機會降至2%以下。