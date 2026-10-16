經濟部證實台灣赴德州設園區 投資規模上看40億美元

台灣赴美設立產業園區計畫逐步明朗。經濟部長龔明鑫接受彭博新聞社專訪透露，台灣規劃在美國設立AI園區，首站將落腳德州，單一園區投資規模上看40億美元。對此，經濟部16日證實，相關園區將由民間業者共同參與投資，採取「業者出資、政府協助」模式推動。

經濟部表示，媒體報導提及的AI園區，就是龔明鑫先前對外說明，由政府與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）合作推動的海外園區計畫，單一園區投資規模約20億至40億美元，相關資金將由民間業者籌措，政府則提供協助。

自今年1月台美簽署投資合作備忘錄，我方承諾企業赴美投資2,500億美元，另由政府提供最高2,500億美元信用保證額度後，台廠加速赴美布局。今年5月，經濟部與電電公會在美國華府簽署「共同推動海外產業聚落發展合作備忘錄」（MOU），當時盤點共有20家台灣廠商表達赴美投資意願，投資金額約350億美元。

隨著AI及半導體需求持續暢旺，台廠赴美投資意願持續升溫，經濟部9月最新盤點，投資意向金額已增至550億美元，較5月增加200億美元。

龔明鑫先前指出，目前盤點的投資領域，仍以半導體及AI伺服器為主，但台灣業者的興趣並不限於科技業，包括生技、天然氣等領域，也有不少企業表達高度興趣，顯示台廠赴美布局正逐步擴及更多產業。

電電公會理事長劉揚偉也曾提及，海外科學園區首波鎖定美國、墨西哥、波蘭及印度等四國，美國部分則評估亞利桑那州及德州。園區聚焦人工智慧資料中心（AIDC）、智慧城市及電動車三大產業，透過「以大帶小」模式，協助台灣中小企業拓展海外市場。

至於彭博引述知情人士透露，台灣已在德州取得園區用地，經濟部表示，相關進度將於適當時機對外說明。