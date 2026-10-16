38年以來最強！中經院上修台灣全年經濟成長率至12.16%

受惠人工智慧技術快速發展，帶動全球科技產業投資與相關產品需求擴張，支撐台灣經濟動能，中華經濟研究院今天大幅上修台灣今年經濟成長率至12.16%，創1988年以來最高紀錄。中經院指今年成長模式呈現「內外皆熱」情勢，後續除了各國貨幣政策變化，AI投資以及外溢風險變化，都是影響全球與台灣經濟成長走勢關鍵因素。

在中經院之前，國發會主委葉俊顯日前指出，今年經濟成長率有機會上12%。主計總處則預估今年經濟成長率為11.05%。

通膨走勢，因國際能源價格維持高檔，雖政府推出穩定措施，但外溢、關聯效果仍推升物價水準，消費者物價指數（CPI）年增率則上修至2.06%，較去年1.66%上升0.4個百分點。

中經院指出，因AI發展穩健攀升，相關投資與商品出口為全球經濟成長增添動能；台灣因企業營收成長、獲利豐厚，相關類股價飆升，因財富效果與證交稅徵收，內需與外貿穩健成長，今年全年成長12.16%。在高基期下，經濟成長率逐季下緩，但前三季仍維持雙位數成長，分別15.43%、12.93%、12.73%，第四季降為8.20%。

中經院認為台灣今年經濟成長模式呈現內外皆熱，內需貢獻6.63個百分點，其中消費與投資為內需主要支柱，分別貢獻 2.20、2.15個百分點；至於外貿貢獻，因AI需求帶動相關商品貿易擴張，輸出與輸入之貢獻都在雙位數，抵減後國外淨需求貢獻5.53個百分點。

就國內需求觀察，民間消費因勞動市場穩健改善，包括實質薪資成長、失業率下降，股價指數走升財富效果，以及股市交易熱絡之證交稅挹注下，年增率約4.94%，較上年1.36%，增加3.58個百分點；對成長貢獻2.20個百分點。

中經院估2026年國內固定資本形成年增率9.37%。其中民間投資全年成長率約10.77%，成長幅度延續上年度之雙位數成長，主要由於AI發展蓬勃，全球主要CSP業者持續擴張資本支出，台灣業者為滿足需求、持續擴大產能，並加大資本支出規模；傳統產業亦面臨轉型升級壓力，導入自動化、智慧轉型及電力基礎設施升級，推升相關投資。

外貿方面，中經院認為AI產業發展蓬勃，相關硬體需求暢旺，主要機構上修2026年全球貿易展望，尤其AI軟硬體技術持續升級，有利於台灣資通、電子與半導體相關產品出口擴展，預估 2026 年海關出口、進口年增率分別為40.51%、39.09%。進、出口相抵，出超約2,244億美元，年增率44.93%。

不過中經院也指出，未來仍有諸多不確定因素影響經濟走勢，包括主要經濟體貨幣政策動向，由於目前能源價格仍處於相對高檔，且服務類通膨具黏著性，加上勞動市場相對平穩。13主要國家央行對於後續貨幣政策多呈保留觀望，市場對於美國聯準會（Fed）12月升息1碼（0.25個百分點）機率仍高。影響能源價格重要因素之地緣政治目前仍呈混沌，主要國家貨幣政策動向，對於全球金融市場（包括股、匯、債市等）之波動、資金流向、融資成本與投資信心等都有重要影響。

其次，AI相關資本支出持續擴張，惟外部不確定性仍需關注，例如近期高升的長債利率對於AI相關廠商之資金成本帶來壓力；雖然CSP業者營收增加，但因支出同樣高升，自由現金流反而成為考驗。為籌集資金，業者多考慮擴大舉債為主，使得長債市場供過於求，進一步推升長債殖利率，並使全球債市乃至股市皆承壓，相關金融風險升高。