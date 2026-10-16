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AI晶片走私大陸將追刑責 龔明鑫：台灣擬加緊出口管制與美接軌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
經濟部長龔明鑫日前接受彭博專訪。彭博資訊
經濟部長龔明鑫日前接受彭博專訪。彭博資訊

台灣將加強管制AI伺服器與先進晶片出口，未經許可運往中國大陸將面臨刑責。經濟部長龔明鑫向彭博透露，這項規劃將進一步與美國出口管制接軌，但尚未說明實施時程。

經濟部長龔明鑫接受彭博訪問時說，台灣計劃將AI伺服器與先進半導體納入出口管制清單。措施生效後，受管制的AI硬體運往大陸，將依《貿易法》追究刑責。

龔明鑫12日受訪時說：「往後，我們對部分管制品項採取的措施，會與美國相互對應，因為我們在對等貿易協定中作了不少承諾。」他指的是台美今年簽署的貿易協議，但未透露新措施何時實施。

美國長期管制大陸採購輝達（NVIDIA）與超微（AMD）的AI晶片，但大陸企業仍透過運作複雜的黑市，取得這些搶手的AI加速器。美國官員指控，過去幾年已有價值數十億美元的輝達硬體流入大陸。

台灣目前尚無直接針對未經許可向大陸出口AI晶片的刑事處罰規定。台灣官員雖會警告有意出口的業者，將產品運往大陸可能違反美國規定，但若要在台灣法院追究涉嫌走私者的責任，只能依其他現行法律起訴。

新制一旦上路，將是賴清德政府維護台灣科技與國家安全的一項重大管制措施。台灣正試著採取更積極的政策，同時因應美方多方面的施壓。

賴清德先前曾說，台灣將處理美方對出口管制的疑慮，但未說明具體內容。

彭博已報導，台灣正研議增訂法規，防堵先進硬體被轉運，讓向大陸走私AI晶片的行為也能追究刑責。

他受訪時也向彭博透露，台灣計劃籌資數十億美元，在美國開展工業園區，為輝達及其他AI硬體業者在當地建立完整供應鏈。

龔明鑫 晶片 走私

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