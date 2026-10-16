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無薪假微增至2,762人 金屬機電業新增70人最多

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
無薪假示意圖。聯合報系資料照
無薪假示意圖。聯合報系資料照

勞動部16日公布最新一期減班休息無薪假）有214家、2,762人。上期10月1日公布為220家、2,621人。此次較上期家數減少6家，人數增加141人。勞動部表示，主要是個別廠商訂單波動，從長期角度來看，減班休息情況仍算平穩。

此次製造業實施人數為2,332人，佔總體人數近九成，其中以金屬機電業增加11家、70人，情況較為明顯，主要是零星事業單位受到影響，與個別廠商訂單波動有關。人數最多的金屬機電業有117家、1,730人，其次為化學工業359人，第三為民生工業190人。

上期通報企業中，有30家在減班休息屆期後不再通報，或提前終止，計有419名員工恢復原本勞動條件。此期事業單位通報減班休息實施人數多在50人以下；實施期間多數為3個月(含)以下。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有66.4%的企業(142家)為適用僱用安定措施的產業，有八成以上 (82.2%，2,271人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時196元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬6,300元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新台幣29,500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

無薪假 勞動部 減班休息

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