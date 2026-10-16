賴總統談核電 不因意識形態排除任何一種能源

賴清德總統16日接受財經節目專訪。對於核電的，賴總統表示，他很明確，就是不要因為意識形態，而排除任何一種能源。也不要因為短期利益，就不顧環境永續。只要符合安全無虞、核廢有解、社會有共識，就來推動。

有關核電重啟，他指出，立法院已經通過修法，台電也已經開始進行重啟程序。我國是一個民主國家、法治社會，必須尊重民意，就讓程序去走，最後就是交給專業來做決定。

賴總統提到，專業檢視項目包括核安有沒有達到標準？核廢是不是確實能夠解決？大家沒有疑慮，社會有共識就可重啟；若沒有共識，那就要靜待更先進的核能。

關於能源政策，賴總統認為，用電韌性要考慮進去，包含能源安全、價格、減碳、能源自主等。能源自主就是韌性。前述這四個面向，的確都是政府推動各種能源時，所考慮的標準。

賴總統指出，台灣再生能源本來就不夠。電力供應是足夠的，但來源是石化能源、天然氣、燃煤。天然氣已逾40%，主要還是石化能源。再生能源約13%左右，還是不夠，要持續提升，最好2035年能到30%甚至更高。

他提到，台灣電力備轉容量約20%，每天發電約42到45個Gigawatts。如果以4%備轉容量率來看，大概4.4個Gigawatts左右。一個Gigawatts的算力中心，價值400億美金，約是新台幣一兆多元。我國預計2040年，也要打造一個Gigawatts的算力。

賴總統重申，我國基本上維持穩定供電，本來預估經濟成長率沒有那麼高，未來也把我高度經濟進步所需求的電力算進去了，並把算力中心、未來尖端的運算算力也算進去，台灣穩定供電到2035年基本上沒有問題。