賴總統：台美關稅是東拓好機會 極力爭取原談判條件

賴清德總統16日接受財經節目專訪。有關台美關稅談判，他認為，這反而是個機會。台灣產業發展過去西進、南向、北合跟日本合作，現在應該東拓，跟美國進一步結合，剛好美國總統川普提供了機會。關稅等美方跑完所有法律過程，我方會極力爭取原來雙方同意的談判條件。

賴總統指出，對美國的關稅談判，的確是因為台灣對美順差太大。今年預估台灣外銷金額約9,000億美元，其中最大的外銷標的國就是美國。可以預期，今年台灣對美國的貿易順差，會比去年川普提出對等關稅的時候還要高。

賴總統強調，但是我方是秉持「雙方互惠」的立場，並沒有去揣測川普任期才多久，是不是拖過就算了。美國對等關稅，固然對台灣是一個挑戰，但也是台灣增進跟美國產業結構更進一步結合的機會。他是抱持這個心理。

對於很多人認為這可能是一種危機，賴總統認為，這反而是個機會。台灣產業發展過去西進，然後南向，後來北合跟日本合作，現在應該要東拓，跨過太平洋、跟美國進一步結合。產業、歷史往這方向，時間也到了，剛好川普提供了機會。

他指出，台美談判，的確是秉持雙方互惠的立場。我方去美國投資，他們也會來台灣投資，就是台灣有投資美國的國家隊，美國也有投資台灣的國家隊。科技產業是如此，國防工業也是如此，其他產業也是。

賴總統表示，在雙方互惠的狀況之下，美國看到台灣的實力，以及台灣產業對美國發展的必要性、重要性，也看出台灣政府提出來的種種政策確實可行。我方好不容易談到了關稅15%不疊加，這是跟日本、韓國的條件一樣。相較過往，我方對美貿易比日韓不利，現在已經拉平了。

賴總統說，現在反而有優勢，這狀況是好的。只不過，日前美國聯邦法院，撤銷了川普對等關稅的法律基礎。至少撤銷之後，對台灣的關稅沒有因此增加，還是維持原來，特別是半導體、科技業維持零關稅。等美方跑完所有法律過程，包括301條款等，我方會極力爭取原來雙方同意的談判條件。