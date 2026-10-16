國家隊產業退場？ 賴總統：的確應該評估

賴清德總統16日接受財經節目專訪。他表示，作為政府，就是要打造百工百業都適合生存發展的環境。既要幫助像台積電這樣的科技產業，也要幫助中小微企業。中小微企業有117萬家，約900萬個工作機會，聚少成多。台積電在台灣的產值很大，但就業機會才九萬個左右，所以都要兼顧。

他認為，更何況，台灣社會有不同專業的人，不是每一個人都適合去台積電。台積電也沒有那麼大的空間。他也藉此說明，政府正在推動的產業政策，共有以下13項。

第一，五大信賴產業，包含半導體、AI、軍工產業、安控產業、次世代通訊。第二，AI新十大建設。此外，還有稀有礦物、醫療生技、基礎建設、文化創意產業、觀光產業。全部加總是13項，由行政院長卓榮泰領軍推動。

賴總統提到，此外，中小微企業升級轉型發展條例，透過資金挹注等來協助業界，以及人才培育、金融支持、稅賦減免、開拓國際市場、單一窗口等協助，讓產業能夠繼續發展。另一個關注的是在地產業，也就是地方創生。如此一來涵蓋大到小，有國家級也有地方級產業，才能包括所有民眾。

外界關注，現在有許多國家隊，未來三年到五年，可能要做一個詳細規劃，選擇對的產業，繼續予以補貼，把市場做大。也許不夠好的產業，就要適時退場。

賴總統認為，「的確是應該這樣」。政府對於產業的支持有兩種，一個是投資啦，一個是補助。比如口罩國家隊，是基於國家的需要，請他們幫忙；台中的精密機械製造業者是來協助國家，所以要提供補助。補助也很成功的，生產製造口罩，不僅滿足國家需要，還可以幫助其他國家。

至於投資，賴總統說，最成功的例子就是台積電。政府有投資，現在台積電成長了，也賺錢了，政府因而受惠。當然也有不少投資，基本上是失敗的，這的確是要定期檢討，檢視投資報酬率、投資效益。補助通常有期限，期限滿了之後，評估有效益可能才會繼續，沒有效益大概就會停止。