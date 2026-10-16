避免K型經濟 賴總統：大企業帶小企業很重要

賴清德總統16日接受財經節目專訪。他表示， AI發展原則之一就是避免造成K型經濟，注重永續發展，因此「，盼中小微企業、傳統產業要融入科技產業的產業鏈。至於普發現金，政府分發AI紅利，應該以每個人都有貢獻，而不用收入多寡、繳稅來評斷。

外界關注，近期乖乖工會、美光工會的爭議，其實都說明，很多勞工希望企業大賺錢，也拿到租稅補貼、AI補助，應該在當年度就要一定比例，分配給勞工報酬。

賴總統認為，資方跟勞方是水幫魚、魚幫水。針對目前美光公司，勞方的一些訴求，希望用更長的時間，拿出更好的誠意，大家來談。談出一個雙方可以接受的方案，促成勞資雙贏。這樣對公司好，對勞工好，對台灣整體的勞動環境也好。

至於發展AI產業，是否造成K型經濟，這就是他身為總統最關切的，也是AI基本法之中，七大原則的第一項「永續發展」所談到的。發展AI的時候，不要貧富差距持續擴大、造成K型經濟，大家想要的是一個永續的社會發展。

對此，賴總統表示，要避免台灣產業兩極化。不只存有科技業，或只存有半導體、伺服器產業，要避免這種兩極化。除了協助科技產業持續發展，政府提出「中小微企業升級轉型發展條例」，以及千億元基金協助中小微企業升級轉型。

賴總統強調，「大企業帶小企業」也很重要。過去看台灣的產業史，農業支持工商業發展。工商業發展之後，回過頭來帶動農業發展，就是農業現代化。從30幾年前開始工商業支持科技產業，現在科技產業發展有成，也應該要回來帶動工商產業發展，特別是傳統產業、中小微企業。

賴總統盼中小微企業、傳統產業要融入科技產業的產業鏈，感謝台積電願意幫忙，台積電跟日月光也在高雄的白埔，成立了一個封裝測試的產業鏈。若有產業要進入到這個封裝測試的產業鏈，在現場就可以實地測試，一旦成功就可以進入產業鏈。

他重申，對於產業發展希望是「大帶小」，避免「大者恆大，小者恆小」。如果大帶小有辦法成功的話，對台灣的產業發展才是幸福的。大公司有錢賺，小公司也賺得到錢，員工才拿得到利潤，特別是中小微企業有171萬家、高達900萬的勞工。

政府持續推動基礎建設，賴總統說，如兆元基礎建設，包括交通、醫療、觀光產業、綠能等，有了其他產業持續推動，才會有就業人口。政府要維持住中產階級，因為中產階級是社會穩定的力量。此外，也要避免貧富差距持續擴大，因此政府擴大社會投資，加薪、減稅、增福利、少負擔。

加薪的部分，他表示，連續11年基本工資都有調升，從20,008元提高至明年是30,900元。這10年來也幫軍公教加薪五次，包括專業津貼；專業加給跟主管加給加進去，調幅約有20%。刑警的勤務加重津貼、危險津貼提高，軍人加給也提高。

減稅的部分，他說，台灣稅賦的負擔率沒有那麼高，就是13點多而已。美國是19點多，日本20，G7其他國家約30到35。歐洲很多國家是35到45左右。台灣不斷地減稅，現在大約有40%、50%民眾不用繳所得稅。由所得前1%的民眾，繳了40%、50%所得稅，政府取有餘補不足。

另有民眾質疑，平常大家繳了很多綜所稅，現在拿稅賦的錢來普發現金，那中產階級在K型經濟的福利政策當中，是否反而變成受害的一方。

賴總統解釋，40%、50%所得稅，其實是收入前1%的民眾所繳交。若將AI紅利，按比例分回給繳稅多的人，就變成又讓企業主、資方拿回去了。

他指出，經濟的進步，是每一個人都有貢獻，不一定是以賦稅多寡來做評量。如計程車司機，對台灣也很有貢獻；清潔人員整個公司、醫院可以順利運作，貢獻也很大。政府分發AI紅利，應該以個人，而不宜再用收入多寡、繳稅多少來做評斷。