綠岩能源攜手特斯拉、赫曼咖啡 聚焦企業能源管理

綠岩能源（7833）今（16）日舉辦「AI驅動‧智慧賦能 企業工廠永續轉型新未來」能源論壇，攜手合作夥伴Tesla Powerwall、赫曼咖啡聚焦AI智慧工廠、表後儲能與企業能源管理。透過產業趨勢分享、企業轉型實例及儲能場域導覽，展現AI技術與能源管理的整合應用，協助企業提升能源使用效率、降低營運成本，加速永續轉型。

綠岩能源董事長葉孟恒表示，隨著AI產業快速發展、全球供應鏈減碳要求日益提高，能源管理已從過去單純的節電需求，轉變為影響企業競爭力的重要關鍵。未來智慧工廠的核心，不只是設備自動化，更在於如何運用AI整合能源數據，讓電力使用更有效率、能源調度更具彈性，兼顧成本效益與營運韌性。

綠岩能源近年積極布局企業整廠節能服務，透過自行開發的 Enermind AI 能源管理系統，一次串聯並管理廠域內的儲能系統、太陽光電、冰水主機與空壓系統等多元能源資產。

在 AI 智慧省電方面，系統整合大數據與 AI 預測分析，可一目了然掌控電耗、溫濕度與正壓等全維度參數，並針對工業製程與空調系統進行即時監控與 COP 效能分析，精準找出耗電瓶頸。在智慧電力調度方面，EMS 能結合光伏、儲能與 AI 演算法，自動進行多能源整合控制與自發自用優化，實現尖峰削峰填谷與電力彈性調度。

在安全與防災機制上，則透過即時監控與主動式防護，提供異常告警、風險預判及故障定位，確保生產環境 24/7 穩定運行。目前該系統已成功導入海外市場，例如在泰國輪胎廠案中，除了規劃大規模光電與儲能，更因應大型工廠對能源安全的要求，導入多項安全防護與防災機制；在日本製藥大廠案中，同樣從能源供應、儲能到安全防護進行整體規劃，展現將台灣整廠能源服務經驗成功複製海外的堅定實力。

綠岩更進一步結合旗下大猩猩電能交易平台提供綠電轉供服務，協助企業從創能、節能到能源交易，建立完整且具備高韌性的智慧能源管理架構。

論壇中，赫曼咖啡分享智慧節能與綠電轉型成果。赫曼咖啡透過製程優化、設備改善及智慧能源管理，於今年7月達成年度生產用電100%由綠電轉供及再生能源憑證涵蓋的目標，照明用電降低約50%、部分製程效率提升約3倍，預估每年可節省約120萬元營運及人力成本、減少約180公噸二氧化碳當量排放，展現企業透過系統化能源改善，兼顧節能效益與永續發展的具體成果。

綠岩能源表示，未來將持續深化AI能源管理、智慧節能、儲能及綠電交易等整合服務，協助不同產業依據實際用電需求規劃能源解決方案，讓節能減碳不只是企業永續目標，更成為提升營運效率與市場競爭力的實質動能。