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1988年以來新高紀錄！中經院上修 GDP 年增率至12.16%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中經院第三度上修今年經濟成長率（GDP）預測至12.16%。聯合報系資料照
中經院第三度上修今年經濟成長率（GDP）預測至12.16%。聯合報系資料照

AI需求持續強勁，帶動台灣內外需同步成長。中經院第三度上修今年經濟成長率（GDP）預測至12.16%，中經院院長連賢明16日表示，今年經濟成長動能相當均衡，內需的投資與消費，以及外需出口各貢獻約一半，顯示今年無論內外需景氣均十分暢旺。

連賢明指出，今年經濟成長主要仍與人工智慧（AI）產業需求強勁有關，台灣出口約莫自8月以來，單月規模穩定突破800億美元，預估全年出口金額可望突破9,000億美元，相較去年僅6,000多億美元，成長速度相當驚人，也反映AI產業景氣持續熱絡。

儘管台灣整體經濟成長強勁，但科技業與傳統產業之間的景氣落差仍然存在。

連賢明表示，今年受到國際戰事影響，帶動石化業景氣回溫，對傳統產業而言，情況已不像去年所有原物料相關產業均處於相對低迷狀態，至少石化產業已出現明顯改善跡象。至於其他原物料產業，景氣能否持續改善，仍有待進一步觀察。

物價方面，中經院預估今年消費者物價指數（CPI）年增率將小幅突破2%，約落在2.06%，漲幅高於去年，顯示國內物價壓力仍須留意。

針對CPI漲幅突破2%，是否影響中央銀行第4季貨幣政策動向，連賢明表示，近期美國公布的CPI數據高於市場預期，美國年底貨幣政策是否進一步調整，仍有待觀察。

連賢明指出，台灣央行應也會綜合評估台美利差，以及國內CPI變化等因素，作為後續政策研判依據，不過，中經院不對央行貨幣政策發表評論。

中經院 GDP 出口金額

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