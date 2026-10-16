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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

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在野批綠當凱子討好美 龔明鑫稱有保障

聯合報／ 記者詹宜庭張曼蘋游振昇陳儷方／台北報導

美國總統川普在阿拉斯加選舉造勢活動中宣布，台灣同意未來廿年採購阿拉斯加液化天然氣三成產量，並投資四十四億美元興建管線。民眾黨主席黃國昌昨天表示，攸關台灣中油上千億投資，台灣人竟從美國總統川普參加地方選舉造勢活動中才得知，黑箱作業到簡直匪夷所思；政府一方面說中油虧損要破產，另方面又要投資上千億元，「把我們當凱子嗎？」政府必須說清楚講明白。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，因應中東戰事或國際局勢緊張，能源或氣源必須分散，確保穩定供應，能源價格波動也會造成物價飆漲。能源採購分散並達成穩定供應，對國家是一件好事；台灣對美國的重大採購，也常常有外交的成分在裡面，也常有一些政治上的因素，「不一定全部都把它講成是壞的，如果對台灣是加分，為什麼不要？」

國民黨立委牛煦庭，認同把天然氣資源盡量分散，有時與美國做生意也無妨，但價格、時間、合約彈性、投資風險及國家財政等因素，政府都必須通盤考量。而現在，民進黨政府討好美國過了頭，認為順從美國就能「抗中保台」，但川普與大陸國家主席習近平的關係，反而是歷任美國總統中最好的，台灣被川普玩弄於股掌間。

黃國昌說，阿拉斯加天然氣投資計畫工程難度、風險高，「我們的政府經過什麼評估，要投資上千億計畫」；中油號稱虧損連連，要求貼補四千億元，卻又要投資風險極高的計畫，是否成功恐怕是超級大問號？

經濟部長龔明鑫說，台灣到二○三五年將增加廿五部天然氣發電機組，因此對天然氣有增量需求，且台灣對美國的貿易順差今年至九月已達一六三三億美元，增加對美採購對於平衡台美貿易順差有正面效果。

龔明鑫指出，與阿拉斯加天然氣採購合約是廿年長約，長約價格比現貨價格好得非常多，對於台灣取得天然氣是很大的保障。對於中油談到的合約內容也表示讚賞，他透露，「價格非常非常好」，但基於雙方商業上的機密，他沒辦法說更多。

龔明鑫 在野 中東戰事

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