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駁泡沫論 魏哲家：AI需求無降溫跡象

聯合報／ 記者簡永祥／新竹報導

ＡＩ投資是否過熱甚至泡沫化引發外界關注，台積電董事長暨總裁魏哲家昨天在第三季法說會上給出定心丸。他說，用於ＡＩ基礎建設核心晶片包括ＡＩ加速器、中央處理器（ＣＰＵ）及網路晶片需求全面升溫，客戶不僅沒有放緩腳步，反而持續提高需求預測，供需缺口仍相當龐大。受惠ＡＩ及先進製程強勁動能，台積電將今年美元營收成長展望上修至約百分之四十四，展現對後市的高度信心。

魏哲家表示，ＡＩ應用正從大型語言模型訓練，逐步擴展至推論及代理式ＡＩ，帶動運算需求持續增加。過去市場焦點主要集中在ＡＩ核心晶片繪圖處理器（ＧＰＵ）及ＡＩ加速器，如今ＣＰＵ、網路晶片也開始成為新一波成長動能，顯示ＡＩ基礎建設投資正向更多半導體領域擴散。

面對法人關切ＡＩ需求是否可能放緩，魏哲家說，從台積電與客戶的密切互動來看，目前尚未看到需求降溫跡象。他說，台積電衡量的指標，除了持續確認客戶訂單，也會進一步評估資料中心建置進度、電力供應及實際部署能力，以確保產能投資符合真實需求。他透露，台積電甚至特別確認美國電力供應狀況，目前評估結果仍然良好，沒看到客戶因缺電而砍單。

台積電先前預估，二○二四年至二○二九年ＡＩ加速器相關營收年複合成長率將達百分之五十中高段。魏哲家昨說，實際成長幅度「可能更高」，不過公司尚未正式調整原有預測，未來將視需求發展再評估是否上修。

魏哲家強調，台積電評估ＡＩ加速器等晶片成長預測尚未納入ＣＰＵ。主因台積電難以明確區分ＣＰＵ究竟用於傳統伺服器或ＡＩ伺服器，這也意味若加計代理式ＡＩ帶動ＣＰＵ強勁需求，實際挹注訂單動能還會更多。

魏哲家 晶片 先進製程

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