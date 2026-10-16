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川普的文字獄來了？ 美國希望其他國家要聽話把AI改名SI

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川普拚選票 宣傳獲大投資

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普十四日在社群平台發文，宣布台灣承諾採購價值七百億至八百億美元（約台幣二點二五兆至二點五七兆元）的阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ），並同意投入四十四億美元（約台幣一四一六億元）的股權投資。他並表示，剛剛在阿拉斯加啟動該州史上最大的能源基礎設施計畫，也就是ＬＮＧ計畫，「這筆來自南韓的五百億美元基礎設施投資，是他們與我達成的貿易及投資協議一部分」。

川普也宣布，美國再迎來一筆二一○億美元巨額投資，日本將依他的指示，提供資金在紐約州興建半導體工廠。

川普表示，格羅方德與商務部長盧特尼克領導的商務部宣布一項二一○億美元投資，將在紐約州馬爾他興建二座大型半導體製造設施，預計創造二萬七千個高薪建築業及供應鏈工作機會，以及超過一千個高技術製造業工作機會。

美國總統川普近期積極宣傳台灣、南韓及日本對美投資，尤其是阿拉斯加液化天然氣計畫。但這項計畫其實已推動數十年，因成本過高、商業可行性不足一直難以落實，二○一六年，艾克森美孚、英國石油等能源巨頭便因商業可行性問題退出。如今突然成選舉宣傳主角，顯然是政治考量。

然而南韓政府明確表示，尚未決定是否投資及投資規模。川普去年七月曾宣稱日本將與美國成立合資企業開發阿拉斯加ＬＮＧ，但日本官員當時表示並不知道相關安排。

川普 阿拉斯加 南韓

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