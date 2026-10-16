冷眼集／台美交易…我加碼投資美 成川普選舉政績

台灣不僅軍購案成為美國總統川普與大陸國家主席習近平談判的籌碼，從台積電赴美投資，到台灣大規模採購阿拉斯加天然氣，如今更成為川普衝刺期中選舉的「政績」。川普再次上台以來，台灣做了愈來愈多的政治投資，但究竟換到什麼利益，也引來愈來愈多質疑。

從川普二點○發動關稅戰開始， 各國除積極尋求對美談判機會，也默默將這場競爭跑成馬拉松，用時間換取空間；在美國期中選舉前夕，川普「幫台灣宣布」要加碼投資阿拉斯加天然氣管道四十四億美元，到目前為止，民進黨政府不承認也不否認。

但跟台灣有關的還不僅於此，關稅之外，緊接著還有與半導體產品製造相關的二三二條款、以及涉及產能過剩的調查，就在上周，美方就智慧財產權控訴，點名鴻海、台達電、廣達等台廠，宣布啟動三三七調查。

背後核心因素，除在提升美國在AI競逐的籌碼之外，台灣接連被點名，背後都與台美之間的貿易順差有關，就在去年，美國成為台灣第一大出口國，貿易順差金額一五○一點二億元；而今年前九月，對美出口首度跨越二○○○億元，出超一六三三億元，再創新高。

台灣可說是懷璧其罪，沒有任何國家需要為自身產業的努力而遭受責難。川普政府選擇以關稅施壓各國，破壞當前全球經貿環境，但川普擅長發掘這類的相對剝奪感，進而轉化為選民對他的忠誠支持。

面對從經濟到政治的需求，加上地緣政治的因素，台灣成為川普政府最佳顧客之一。在AI產業發展，台灣半導體企業赴美投資，有助川普擘畫美國自製先進晶片產能的願景。在區域安全，台灣大手筆對美採購武器，立刻成為美國軍工產業的一筆筆訂單，盡管台灣的訂單美國還沒完全交貨、還有軍售案在川普桌上未簽，但川普還期待台灣在擁有這些武器後能更好地承擔自己的防衛義務，降低對美軍的依賴。在採購阿拉斯加天然氣，賴清德總統都說，不僅有助台灣能源安全，且能深化台美關係。

在美中之間，民進黨選擇靠向美國，在美當今政治情勢改變前，台灣只能展現願與美交易的積極性。

賴清德總統上任至今仍無法過境美國本土，短期內也難看到對美投資的收益，但當今政府也看不出有更好的應對方式。當前要思考的是，投入多少成本，才不至於讓未來的台灣虧損太多。