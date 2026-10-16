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9月PPI大幅上升！通膨加劇 美月底升息機率增

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
美國九月整體及核心生產者物價指數（PPI）無論是年增率或月增率都大幅上升。法新社
美國九月整體及核心生產者物價指數（PPI）無論是年增率或月增率都大幅上升。法新社

美國勞工統計局昨公布九月整體及核心生產者物價指數（ＰＰＩ），無論是年增率或月增率都大幅上升，顯示能源價格上漲使通膨壓力加重，而且更擴散到能源之外的更廣泛部門；零售銷售成長明顯減緩，扣除汽油更僅略微增加。但美國公債殖利率卻不升反降，顯示公債買氣回籠，美股標普及那斯達克期指雙雙下跌。

經濟學家表示，連日消費者及生產者物價指數雙雙大幅上升，主要是受能源價格飆漲影響，但其他部門也已受到波及，因此純粹從通膨勢頭觀察，十月廿九日聯準會再度升息機率已經升高；但由於十一月初將舉行國會期中選舉，政治時機敏感，因此是否升息仍高度不確定，但十二月升息幾乎已是板上釘釘。

九月整體ＰＰＩ比八月大幅上升百分之一點三，是四年多來最大漲幅，遠高於預估的百分之○點六，及八月的百分之○點五升幅；比去年同期上升百分之六點三，高於預估的百分之五點四，及八月的百分之五點六升幅。

另外，紐約區聯邦準備銀行公布的十月一般景氣情勢指數大幅上升十七點九，達廿五點五；報告中也預料未來幾個月通膨壓力仍將居高，對未來六個月的物價預期上升到二○二二年來最高。

九月整體零售銷售比八月增加百分之○點八，高於預估的百分之○點三，但低於八月時的百分之一點一增幅；扣除汽車後，比八月增加百分之○點九，高於預估的百分之○點五，但低於八月時的百分之一點三增幅；扣除汽車及汽油後，增幅降為百分之○點二，符合預估，低於八月時的百分之一點一。控制組銷售額僅比八月增加百分之○點一，低於預估的百分之○點三，及八月時的百分之一點二增幅。

ＰＰＩ雖顯示通膨居高，但十年期美國公債殖利率反而進一步下降，周四早盤總共比周三大幅下降○點一二個百分點，報百分之五點○六，顯示投資機構仍認為目前的殖利率具有中、長期的吸引力，繼續買進公債，以鎖定長期且穩定的報酬率；加上近日美股下跌，使公債再度發揮避險功能。

通膨 升息 機率 PPI

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