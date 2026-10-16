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黃仁勳：若開發不安全AI 將斷供晶片

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

輝達執行長黃仁勳表示，如果有客戶正在開發不安全的ＡＩ軟體，他會停止向對方供應晶片；但他也說，目前外界對這項技術的擔憂程度並不合理。

黃仁勳在倫敦接受彭博記者訪問，被問及是否會停止向不負責任的開發商供應晶片時，他說：「這是假設性的情境，但答案是會。不過，在採取行動之前，會先與對方溝通。我們不會經營別人的公司，而且，在判斷其他公司如何使用我們的技術方面也是有限制的。」

輝達是具有主導地位的ＡＩ加速器供應商，這類晶片用於訓練及執行ＡＩ模型。這也使輝達成為一場爭論的核心：ＡＩ軟體是否正變得過於強大，甚至可能失去人類的控制。包括ＡＩ新創公司Anthropic執行長阿莫戴在內的業界高層主管，提議應讓整個產業放慢發展腳步，以因應相關疑慮。

黃仁勳正在歐洲為輝達在柏林舉行的公司活動做準備。他表示，外界對ＡＩ安全的憂慮，是這個快速擴張的產業在成長過程中必經的痛苦，他相信ＡＩ軟體可以受到控制，也能安全地部署。

為展現維護ＡＩ安全的承諾，輝達將在未來五年投入二點五億美元，支持英國相關研究。這筆資助將以提供先進運算設備的使用時數等方式進行。英國多所學術機構，包括牛津大學及倫敦大學學院，將研究ＡＩ防護機制，以及控制ＡＩ代理的方法。

黃仁勳說，ＡＩ也能用來提升安全性，並協助限制這項技術可能帶來的風險。

黃仁勳 晶片 輝達 AI

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