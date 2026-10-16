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薪資成長幅度 跑贏通膨

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

薪資成長持續跑贏通膨主計總處昨（15）日公布今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫近11年來同期最大增幅；實質經常性薪資平均數年增1.08%，則是近六年同期次高，顯示國人實質購買力穩步提升。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年以來出口表現強勁，讓國內勞動市場持續穩健成長，無論受僱人數、經常性薪資及總薪資，與去年同期相比均維持正成長，加班工時也持續增加，整體走揚趨勢未變。

主計總處統計，今年1至8月全體受僱員工每月經常性薪資平均4萬9,110元，年增2.94%；加計非經常性薪資後，前八月累計總薪資平均54萬9,200元，年增4.55%，更寫近16年同期最大增幅。

若觀察實質薪資表現，前八月消費者物價指數（CPI）年增1.84%，低於同期名目薪資增幅。扣除物價因素後，前八月實質經常性薪資年增1.08%；實質總薪資則年增2.66%，寫近11年同期最高，顯示名目薪資增幅已超越同期物價漲幅。

譚文玲指出，實質薪資維持正成長，主要受惠於名目薪資增幅高於物價漲幅，一方面企業加薪、獎金發放狀況都還不錯，得以超越物價漲幅，另一方面國內物價相對穩定，有助維持薪資實質成長動能，也代表國人實質購買力仍在提升。若以較能反映多數勞工薪資水準的中位數觀察，前八月全體受僱員工每月經常性薪資中位數為3萬9,383元，年增3.06%，為近六年同期次高；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增1.2%，更寫近六年同期最高，顯示薪資成長並非僅反映在平均數上。

觀察8月單月表現，全體受僱員工經常性薪資平均4萬9,518元，年增3%；加計獎金、紅利及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均6萬5,826元，年增6.81%。

通膨 薪資 主計總處

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