薪資成長幅度 跑贏通膨

美國總統川普十四日在社群平台發文，宣布台灣承諾採購價值七百億至八百億美元（約台幣二點二五兆至二點五七兆元）的阿拉斯加液化天然氣（ＬＮＧ），並同意投入四十四億美元（約台幣一四一六億元）的股權投資。他並表示，剛剛在阿拉斯加啟動該州史上最大的能源基礎設施計畫，也就是ＬＮＧ計畫，「這筆來自南韓的五百億美元基礎設施投資，是他們與我達成的貿易及投資協議一部分」。

2026-10-16 00:04