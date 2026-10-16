中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

中油將採購阿拉斯加天然氣每年600萬噸，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，整體規劃將先確認採購數量，再進一步洽談投資架構，以保障天然氣供應。至於實際持股比率、投資條件及細節，仍待雙方談判後才能確定。

他提及，中油採購、投資阿拉斯加天然氣開採，除增加天然氣進口量能、最短運輸航期、提升天然氣進口來源韌性外，也有助縮小對美國貿易順差。至於投資金額有待後續確認，資金來源可由中油增資、盈餘轉增資、以及貸款籌資等三方式。

龔明鑫強調，中油和美方談判及談判條件，經濟部沒有下指導棋，沒有介入，完全由中油依專業進行，他肯定中油長約採購談到一個好價格，後續投資架構談判，對中油很有信心。

龔明鑫說，台灣對美貿易順差非常高，增加對美國採購，有助平衡貿易順差。