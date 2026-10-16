聽新聞
0:00 / 0:00

中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

中油將採購阿拉斯加天然氣每年600萬噸，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，整體規劃將先確認採購數量，再進一步洽談投資架構，以保障天然氣供應。至於實際持股比率、投資條件及細節，仍待雙方談判後才能確定。

他提及，中油採購、投資阿拉斯加天然氣開採，除增加天然氣進口量能、最短運輸航期、提升天然氣進口來源韌性外，也有助縮小對美國貿易順差。至於投資金額有待後續確認，資金來源可由中油增資、盈餘轉增資、以及貸款籌資等三方式。

龔明鑫強調，中油和美方談判及談判條件，經濟部沒有下指導棋，沒有介入，完全由中油依專業進行，他肯定中油長約採購談到一個好價格，後續投資架構談判，對中油很有信心。

龔明鑫說，台灣對美貿易順差非常高，增加對美國採購，有助平衡貿易順差。

中油 龔明鑫 阿拉斯加

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中油採購、投資阿拉斯加天然氣 錢從哪裡來？經長指出3方向

20年長約鎖定阿拉斯加天然氣…龔明鑫讚中油談得好 有助平衡台美貿易

我投資阿拉斯加天然氣管線／在野：政府不能對美方要求照單全收

【重磅快評】投資美國阿拉斯加LNG計畫 台灣又當冤大頭？

相關新聞

川普談阿拉斯加天然氣計畫 我採購美LNG上看2.5兆元

美國總統川普14日在社群平台發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（新台幣2.25兆至2.58兆元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（新台幣1,419億元）的股權投資。

中油採購阿拉斯加天然氣 經長：投資架構仍待談判

中油將採購阿拉斯加天然氣每年600萬噸，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。經濟部長龔明鑫昨（15）日表示，整體規劃將先確認採購數量，再進一步洽談投資架構，以保障天然氣供應。至於實際持股比率、投資條件及細節，仍待雙方談判後才能確定。

薪資成長幅度 跑贏通膨

薪資成長持續跑贏通膨。主計總處昨（15）日公布今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫近11年來同期最大增幅；實質經常性薪資平均數年增1.08%，則是近六年同期次高，顯示國人實質購買力穩步提升。

在野批綠當凱子討好美 龔明鑫稱有保障

美國總統川普在阿拉斯加選舉造勢活動中宣布，台灣同意未來廿年採購阿拉斯加液化天然氣三成產量，並投資四十四億美元興建管線。民眾黨主席黃國昌昨天表示，攸關台灣中油上千億投資，台灣人竟從美國總統川普參加地方選舉造勢活動中才得知，黑箱作業到簡直匪夷所思；政府一方面說中油虧損要破產，另方面又要投資上千億元，「把我們當凱子嗎？」政府必須說清楚講明白。

近7成4！流動頻繁 不到3年的菜鳥離職最多

主計總處昨發布去年工業及服務業受僱員工進退統計，去年退出二三四點六萬人次，自動辭職占百分之八十六點九，被解僱或資遣者占百分之四點八，較前一年增加○點二個百分點，近四年最高。

冷眼集／台美交易…我加碼投資美 成川普選舉政績

台灣不僅軍購案成為美國總統川普與大陸國家主席習近平談判的籌碼，從台積電赴美投資，到台灣大規模採購阿拉斯加天然氣，如今更成為川普衝刺期中選舉的「政績」。川普再次上台以來，台灣做了愈來愈多的政治投資，但究竟換到什麼利益，也引來愈來愈多質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。