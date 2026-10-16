川普談阿拉斯加天然氣計畫 我採購美LNG上看2.5兆元

美國總統川普14日在社群平台發文，宣布台灣承諾採購價值700億至800億美元（新台幣2.25兆至2.58兆元）的阿拉斯加液化天然氣（LNG），並同意投入44億美元（新台幣1,419億元）的股權投資。

川普在文中表示，他稍早在阿拉斯加啟動該州史上最大的能源基礎設施計畫，也就是阿拉斯加LNG計畫，「這筆來自南韓的500億美元基礎設施投資，是他們與我達成貿易及投資協議的一部分。」

台灣承諾對美投資或採購情況

川普接著表示：「我今天也宣布，商務部長盧特尼克已取得台灣對阿拉斯加LNG價值700億至800億美元的承購承諾，相當於未來20年這條管線產能的30%，這是史上最大承購協議。」

川普還說，台灣同意投入44億美元進行股權投資，「因為這現在是美國聯邦政府的計畫，所有必要的許可與授權都已取得，已經準備就緒。」他說：「這是阿拉斯加史上最偉大的計畫，這一切只有在我入主白宮的情況下才會發生。」

川普同日也發文宣布，美國再迎來一筆210億美元巨額投資，日本將依他的指示提供資金在紐約州興建半導體工廠。

格芯將獲日本政府這筆210億美元資金支持，在紐約興建兩座由美日共同持有的晶片廠，美國也將持有該公司約4%股權。新廠主攻車用、工業及通訊晶片，降低美國對東亞供應商依賴。

對此，去年代表日本政府和川普政府進行貿易談判的經產大臣赤澤亮正15日證實，日美兩國政府對於在紐約州興建半導體工廠的計畫達成協議，日方將投資達210億美元。

日媒報導，這210億美元是日本政府去年希望川普政府調降日本輸美關稅，而達成協議的對美投資一環。

南韓政府則未回應川普最新說法。南韓產業通商部長官金正官日前重申，是否參與阿拉斯加LNG計畫仍在研究中，且應以商業合理性為前提。

川普近期積極宣傳各國對美投資，尤其是阿拉斯加LNG計畫。然而這項被他包裝成重大經濟成果的工程，已推動數十年，始終因成本過高、可行性不足而難以落實。如今突然成選舉宣傳主角，背後政治考量濃厚。