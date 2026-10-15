中油採購、投資阿拉斯加天然氣 錢從哪裡來？經長指出3方向

中油將採購阿拉斯加天然氣每年600萬噸阿拉斯加液化天然氣，並參與專案開發，預估投資金額最高為44億美元。經濟部長龔明鑫15日表示，整體規劃將先確認採購數量，再進一步洽談投資架構，以保障天然氣供應。至於實際持股比率、投資條件及細節，仍須待雙方談判後才能確定。

他提及，中油採購、投資阿拉斯加天然氣開採，除了增加天然氣進口量能、最短運輸航期、提升天然氣進口來源韌性之外，也有助於縮小我對美國貿易順差。至於投資金額有待後續確認，資金來源可由中油增資、盈餘轉增資、以及貸款籌資等三方式。

龔明鑫強調，中油和美方談判及談判條件，經濟部沒有下指導棋，沒有介入，完全由中油依專業進行，他肯定中油長約採購談到一個好價格，他對於後續投資架構談判，對中油很有信心。

龔明鑫15日主持業務會報前受訪表示，台灣天然氣需求持續增加，除現有天然氣發電機組及民生用氣需求外，預計至2035年還將增加25部大型天然氣機組，因此有必要提前布局天然氣供應來源。台灣自美國採購天然氣比重已由去年約一成增至今年兩成多以上，預計2029年提高至25%，若2032年阿拉斯加天然氣開始供應，占比可望進一步提高至逾三成。

他指出，台灣原先向卡達等中東地區採購的部分天然氣，現逐步調整至美國，以分散供應來源。先前部分增購天然氣是透過現貨市場採購，價格相對較高，若能透過長約取得穩定供應，將有助降低價格波動風險，提升台灣天然氣供應韌性。

龔明鑫說，阿拉斯加在地理位置上距離台灣航程約10天，相較其他天然氣來源，運輸時間較短，有助於降低航運風險。此外，台灣對美國貿易順差非常高，增加對美國採購，對平衡台美貿易順差也會有正面效果。根據財政部統計，今年前九月台灣對美貿易順差金額達1,633.9億美元，創歷史新高。

至於後續投資架構，龔明鑫表示，仍須視最終投資架構、投資期程及中油財務條件決定，一般而言，國營事業可透過增資、盈餘轉增資或貸款等方式籌措資金，投資款項也會依專案進度分期投入，不會一次支付。中東戰事平息、國營事業營運逐步恢復正常，未來也可考慮以盈餘轉增資方式支應投資需求。