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前八月實質總薪資年增2.66%、跑贏通膨 創11年來同期新高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
主計總處15日公布最新薪資統計，今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫下近11年來同期最大增幅。圖為示意圖。聯合報系資料照
主計總處15日公布最新薪資統計，今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫下近11年來同期最大增幅。圖為示意圖。聯合報系資料照

薪資成長持續跑贏通膨主計總處15日公布最新薪資統計，今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫下近11年來同期最大增幅；實質經常性薪資年增1.08%，也寫近六年同期次高，顯示國人實質購買力穩步提升。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年以來出口表現強勁，讓國內勞動市場持續穩健成長，無論受僱人數、經常性薪資及總薪資，與去年同期相比均維持正成長，加班工時也持續增加，整體走揚趨勢未變。

主計總處統計，今年1至8月全體受僱員工每月經常性薪資平均4萬9,110元，年增2.94%，增幅為近四年同期次高；加計非經常性薪資後，前八月累計總薪資平均54萬9,200元，年增4.55%，更寫近16年同期最大增幅。

若進一步觀察實質薪資表現，主計總處統計，今年前八月消費者物價指數（CPI）年增1.84%，低於同期名目薪資增幅。扣除物價因素後，前八月實質經常性薪資年增1.08%，為近六年同期次高；實質總薪資則年增2.66%，寫近11年同期最高，顯示名目薪資增幅已超越同期物價漲幅。

譚文玲指出，實質薪資維持正成長，主要受惠於名目薪資增幅高於物價漲幅，一方面企業加薪、獎金發放狀況都還不錯，得以超越物價漲幅，另一方面國內物價相對穩定，也有助於維持薪資實質成長動能，也代表國人實質購買力仍在提升。

若以較能反映多數勞工薪資水準的中位數觀察，今年前八月全體受僱員工每月經常性薪資中位數為3萬9,383元，年增3.06%，為近六年同期次高；剔除物價因素後，實質經常性薪資中位數年增1.2%，更寫近六年同期最高，顯示薪資成長並非僅反映在平均數上。

觀察8月單月表現，全體受僱員工經常性薪資平均4萬9,518元，年增3%；加計獎金、紅利1萬3,815元及加班費2,493元等非經常性薪資後，總薪資平均6萬5,826元，年增6.81%。

譚文玲進一步指出，本國籍全時員工占全體受僱員工近九成，若以本國籍全時員工觀察，2023年以來實質薪資累計成長已逾3%，反映近年薪資增幅持續高於物價漲幅，勞工實質所得逐步改善。

通膨 薪資 主計總處 CPI

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