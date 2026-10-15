中油採購阿拉斯加天然氣 龔明鑫：2032年美採購占比達3成

中油規劃每年採購600萬噸阿拉斯加天然氣，並參與專案開發，預估投資金額最高44億美元。經濟部長龔明鑫今天表示，台灣自美國採購天然氣比重已由去年約1成增至今年2成以上，若2032年阿拉斯加天然氣開始供應，占比可望進一步提高至逾3成，增加能源採購也有助平衡台美貿易順差。

針對外電報導美國總統川普指台灣已同意在未來20年內採購阿拉斯加液化天然氣管線計畫30%天然氣，經濟部昨天表示，中油已與美方開發商協商取得重大進展，依目前規劃，將每年採購600萬噸液化天然氣，以及參與專案開發，預估投資金額最高44億美元，若計畫順利推進，最快2032年可挹注國內天然氣供應。

龔明鑫今天主持業務會報前受訪表示，台灣天然氣需求持續增加，除現有天然氣發電機組及民生用氣需求外，預計至2035年還將增加25部大型天然氣機組，因此有必要提前布局天然氣供應來源。

龔明鑫表示，台灣自美國採購天然氣比重已由去年約1成增至今年2成以上，預計2029年提高至25%，若2032年阿拉斯加天然氣開始供應，占比可望進一步提高至逾3成。

他指出，台灣原先向卡達等中東地區採購的部分天然氣，已逐步調整至美國，以分散供應來源。由於目前部分增購天然氣是透過現貨市場採購，價格相對較高，若能透過長期合約取得穩定供應，將有助降低價格波動風險，提升台灣天然氣供應韌性。

龔明鑫說明，天然氣長約通常為20年或25年，阿拉斯加在地理位置上距離台灣較近，航程約10天，相較其他天然氣來源，運輸時間較短，也有助於降低航運風險。

此外，根據財政部統計，今年前9月台灣對美出口達2077.8億美元，首次跨越2000億美元門檻，出超金額達1633.9億美元，創歷史新高。龔明鑫指出，台美之間往來密切，增加對美國能源採購，「對平衡台美貿易順差也會有正面效果」。

針對中油規劃投資最高44億美元，龔明鑫表示，整體規劃將先確認採購數量，再進一步洽談投資架構，由於台灣採購量大，因此希望透過參與投資進一步保障天然氣供應，但實際持股比率、投資條件及細節，仍須待雙方談判後才能確定。

他強調，經濟部對國營事業的要求，是朝增加天然氣來源、提升供應韌性的方向規劃，至於實際採購及投資條件，尊重中油專業，經濟部不會干預。對於中油採購合約的談判成果，他表示相當肯定，但因涉及商業機密，不便透露具體價格。

至於44億美元投資金額的資金來源，龔明鑫表示，仍須視最終投資架構、投資期程及中油財務條件決定，一般而言，國營事業可透過增資、盈餘轉增資或貸款等方式籌措資金，投資款項也會依專案進度分期投入，不會一次支付。中東戰事平息、國營事業營運逐步恢復正常，未來也可考慮以盈餘轉增資方式支應投資需求。