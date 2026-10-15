高市經發局率扣件業赴美拓商機 短短2天訂單約20億、深化北美供應鏈

高雄市政府經發局攜手台灣螺絲公會，率全台百餘家扣件產業赴美拓商機，短短2天接單近20億元，成功深化北美供應鏈。

今年美國鳳凰城「2026 International Fastener Expo（IFE）國際扣件展」，全台共有106家廠商參展，其中高雄業者51家，較去年27家成長近一倍，創歷年參展新高。

高雄業者參展期間現場接單金額突破新台幣2億元，加上後續預估洽談訂單可達9.2億元，占全台預估總訂單約20億元的五成左右。

高市經發局此次除協助業者爭取訂單，更促成台美扣件產業公會簽署合作備忘錄，並拜會美國航太、無人機產業及地方經貿組織，協助高雄扣件業者拓展高階應用市場，深化國際供應鏈合作。

經發局長廖泰翔表示，高雄為台灣扣件產業重鎮，擁有完整產業聚落及精密金屬加工技術，市府此次結合產業公會組團參展，協助業者直接接觸國際買主、掌握市場需求，並透過展會交流及商務媒合，爭取北美車用、航太、醫療等高附加價值市場商機，展現高雄扣件產業的國際競爭力。

此次赴美拓銷除接單成果亮眼，促成台灣螺絲工業同業公會與美國扣件經銷商協會（NFDA）簽署合作備忘錄，未來雙方將在供應鏈合作、採購媒合、北美市場開發、技術研發及人才交流等領域深化合作，建立長期產業交流管道。經發局也利用參展期間，實地拜訪高雄及台灣參展業者，了解企業海外拓銷需求與國際市場變化，作為後續產業輔導及拓銷政策的重要參考。

廖泰翔指出，市府持續提供海外拓銷、關稅因應及研發轉型等多元協助，做企業拓展國際市場的堅實後盾。在海外拓銷方面，115年度海外參展補助提供個別企業最高17萬元的攤位及裝潢費補助，團體組團參展最高補助200萬元，降低業者參展成本；面對國際關稅及貿易障礙，市府提供關稅諮詢及市場風險評估，協助企業掌握市場變化。

此外，透過「地方型SBIR」提供最高200萬元研發補助，並輔導業者導入AI智慧製造、碳盤查及低碳技術，因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際供應鏈減碳要求。未來市府將持續結合國際拓銷、產業媒合及研發補助等資源，協助高雄扣件產業加速智慧化、低碳化與高值化轉型，提升國際競爭力，爭取更多海外訂單。