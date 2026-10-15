快訊

二次協商近2小時敲定 蔣萬安、沈伯洋10月31日中午12時舉行辯論會

今天股市為何大跌？兇手原來是這兩個 落底指標看外資

聽新聞
0:00 / 0:00

高市經發局率扣件業赴美拓商機 短短2天訂單約20億、深化北美供應鏈

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高市經發局率扣件業赴美拓商機，短短2天訂單約20億，深化北美供應鏈。圖／經發局提供
高市經發局率扣件業赴美拓商機，短短2天訂單約20億，深化北美供應鏈。圖／經發局提供

高雄市政府經發局攜手台灣螺絲公會，率全台百餘家扣件產業赴美拓商機，短短2天接單近20億元，成功深化北美供應鏈

今年美國鳳凰城「2026 International Fastener Expo（IFE）國際扣件展」，全台共有106家廠商參展，其中高雄業者51家，較去年27家成長近一倍，創歷年參展新高。

高雄業者參展期間現場接單金額突破新台幣2億元，加上後續預估洽談訂單可達9.2億元，占全台預估總訂單約20億元的五成左右。

高市經發局此次除協助業者爭取訂單，更促成台美扣件產業公會簽署合作備忘錄，並拜會美國航太、無人機產業及地方經貿組織，協助高雄扣件業者拓展高階應用市場，深化國際供應鏈合作。

經發局長廖泰翔表示，高雄為台灣扣件產業重鎮，擁有完整產業聚落及精密金屬加工技術，市府此次結合產業公會組團參展，協助業者直接接觸國際買主、掌握市場需求，並透過展會交流及商務媒合，爭取北美車用、航太、醫療等高附加價值市場商機，展現高雄扣件產業的國際競爭力。

此次赴美拓銷除接單成果亮眼，促成台灣螺絲工業同業公會與美國扣件經銷商協會（NFDA）簽署合作備忘錄，未來雙方將在供應鏈合作、採購媒合、北美市場開發、技術研發及人才交流等領域深化合作，建立長期產業交流管道。經發局也利用參展期間，實地拜訪高雄及台灣參展業者，了解企業海外拓銷需求與國際市場變化，作為後續產業輔導及拓銷政策的重要參考。

廖泰翔指出，市府持續提供海外拓銷、關稅因應及研發轉型等多元協助，做企業拓展國際市場的堅實後盾。在海外拓銷方面，115年度海外參展補助提供個別企業最高17萬元的攤位及裝潢費補助，團體組團參展最高補助200萬元，降低業者參展成本；面對國際關稅及貿易障礙，市府提供關稅諮詢及市場風險評估，協助企業掌握市場變化。

此外，透過「地方型SBIR」提供最高200萬元研發補助，並輔導業者導入AI智慧製造、碳盤查及低碳技術，因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）與國際供應鏈減碳要求。未來市府將持續結合國際拓銷、產業媒合及研發補助等資源，協助高雄扣件產業加速智慧化、低碳化與高值化轉型，提升國際競爭力，爭取更多海外訂單。

供應鏈 高雄 美國 鳳凰城 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

經部力邀國際太空新創落地 新增「這領域」

AI Action 從趨勢走向行動 2026台北數位應用博覽會今登場

中市特定工廠淨零外貿講座 低碳能源發展及企業揭露碳足跡為首要

TechCrunch新創盛會 台灣展示產業優勢拓展國際合作

相關新聞

從亞利桑那到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家15日在法說會證實，公司已派遣團隊前往美國德州評估設廠的可能性，並正與一名計劃自建晶圓廠的客戶討論產能合作。經濟部長龔明鑫15日回應，因公司赴海外投資，須經過投審會通過，因此會與赴海外投資大公司有一些聯繫，但個別公司投資，應由個別公司說明。

投資阿拉斯加 LNG 計畫44億美元從哪來？葉俊顯：須向經濟部確認

政府對美投資阿拉斯加天然氣開發案，資金來源及投資效益引發立委關注。國發會主委葉俊顯15日在立法院經濟委員會備詢時表示，該投資案主要由經濟部負責規劃，相關資金來源仍須向經濟部確認，「我不可能所有事情都知道」；至於鉅額投資是否符合經濟效益，他強調，策略性投資須考量多重面向，投資報酬率雖然重要，但並非唯一判斷標準。

前八月實質總薪資年增2.66%、跑贏通膨 創11年來同期新高

薪資成長持續跑贏通膨。主計總處15日公布最新薪資統計，今年前八月全體受僱員工實質總薪資年增2.66%，寫下近11年來同期最大增幅；實質經常性薪資年增1.08%，也寫近六年同期次高，顯示國人實質購買力穩步提升。

高市經發局率扣件業赴美拓商機 短短2天訂單約20億、深化北美供應鏈

高雄市政府經發局攜手台灣螺絲公會，率全台百餘家扣件產業赴美拓商機，短短2天接單近20億元，成功深化北美供應鏈。

經部曝至9月底核准對外投資665億美元、年增104% 這公司占500億美元

經濟部投審司統計15日指出，截至今年9月底止，核准對外投資665億679萬4,000美元，年增104.13%，主因是台積電（2330）以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、及以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，廣達電腦（2382）以9億7,300萬美元增資美國。

雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

台灣雇主協會15日公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，近九成受訪者對勞動部現行移工政策不滿意，其中最不滿意的，就是移工在台灣生產、懷孕，導致雇主家需要被照顧的家人陷入困境。針對移工雇主權益所召開之記者會，勞動部也做出回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。