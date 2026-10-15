經部曝至9月底核准對外投資665億美元、年增104% 這公司占500億美元

經濟部投審司統計15日指出，截至今年9月底止，核准對外投資665億679萬4,000美元，年增104.13%，主因是台積電（2330）以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、及以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，廣達電腦（2382）以9億7,300萬美元增資美國。

至於僑外來台部分，投審司指出，今年1-9月核准僑外投資金額192.2億美元，較上年同期增加119.04%，主要是新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd.以貨幣債權合計約94億4,996萬美元增資台灣美光。

川普2.0時代，帶動我國大企業赴海外投資熱潮。經濟部投審司統計指出，今年1-9月核准對外投資件數為531件，投資金額計665億679萬4,000美元，較上年同期增加104.13%，主要係因115年1-9月核准台積電分別以300億元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，以及南亞科技（2408）合計35億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.、廣達電腦以9億7,300萬美元對外增資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION。

僑外投資表現也亮眼。投審司指出，今年1-9月核准僑外投資件數為1,718件，投資金額計192億2,582萬6,000美元，較上年同期增加119.04%，主要係因今年1-9月核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約94億4,996萬美元增資台灣美光記憶體、丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S，約以12億4,859萬美元貸款投資沃旭西北大彰化控股及荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10億5,411萬美元增資玉山能源所致。