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從亞利桑那到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影
台積電董事長魏哲家。記者杜建重／攝影

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家15日在法說會證實，公司已派遣團隊前往美國德州評估設廠的可能性，並正與一名計劃自建晶圓廠的客戶討論產能合作。經濟部龔明鑫15日回應，因公司赴海外投資，須經過投審會通過，因此會與赴海外投資大公司有一些聯繫，但個別公司投資，應由個別公司說明。

龔明鑫說，事實上包括台積電或是一定金額以上赴海外投資公司，因須經過經濟部投審會核查，所以經濟部會與這些公司有一些聯繫。至於台積電是否赴德州投資，個別公司投資，應由個別公司說明。

晶圓廠 台積電 德州 魏哲家 龔明鑫 法說會 經濟部

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