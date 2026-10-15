從亞利桑那到德州？台積電證實評估赴德州興建晶圓廠 經長說話了

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家15日在法說會證實，公司已派遣團隊前往美國德州評估設廠的可能性，並正與一名計劃自建晶圓廠的客戶討論產能合作。經濟部長龔明鑫15日回應，因公司赴海外投資，須經過投審會通過，因此會與赴海外投資大公司有一些聯繫，但個別公司投資，應由個別公司說明。

龔明鑫說，事實上包括台積電或是一定金額以上赴海外投資公司，因須經過經濟部投審會核查，所以經濟部會與這些公司有一些聯繫。至於台積電是否赴德州投資，個別公司投資，應由個別公司說明。