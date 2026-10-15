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雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部承認家庭雇主面臨照護中斷壓力，將檢討制度。聯合報系資料照
勞動部承認家庭雇主面臨照護中斷壓力，將檢討制度。聯合報系資料照

台灣雇主協會15日公布「台灣民眾對勞動部外籍勞工政策滿意度調查」，近九成受訪者對勞動部現行移工政策不滿意，其中最不滿意的，就是移工在台灣生產、懷孕，導致雇主家需要被照顧的家人陷入困境。針對移工雇主權益所召開之記者會，勞動部也做出回應。

近期外界關注移工雇主之權益，勞動部表示，家庭雇主確實在聘僱移工的情境和挑戰上，和企業雇主有所差異，尤其若在聘僱過程面臨勞務之中斷，特別是家有重症失能之家庭雇主，可能承受更沉重的壓力。

勞動部將會對相關制度與政策進行檢討，也會強化與衛福部的合作，擴大相關公共資源與制度銜接，希望能夠針對家庭雇主的實際照顧需求情境，給予更多公共照顧支援與制度的支持。

勞動部表示，深知聘僱外籍看護工之家庭，若發生移工休假、失聯、重大傷病、無法工作之狀況，將可能陷入照護中斷困境。

因此，政府除了已編列約20億元的預算，提供喘息服務與短期照顧服務，兩者合計每年約52日，協助家庭照顧之需求外，接下來也會和衛福部擴大跨部會合作，提供更多的公共照顧資源和制度銜接，盡力降低家庭雇主可能面對的照顧中斷，尤其是重症家庭。

勞動部已著手檢討與研議強化外籍看護之照護技巧培訓，和衛福部合作，以多元的方式提供外籍看護與家庭雇主更專業之照顧訓練，來提升外籍看護的照顧品質、減少照護摩擦。

勞動部重申，台美對等貿易協定（ART）中承諾協定生效後三年落實「公平招募」之政策對象，主要是針對製造業和漁撈業的雇主，家庭類雇主並沒有納入。

勞動部於今年已積極結合各產業目的事業主管機關，全力輔導新開放行業的雇主落實選工、聘僱管理及法遵責任，並跨部會協調建立嚴密的失聯管控機制。

面對非法市場，勞動部與內政部緊密合作，運用科技偵防針對熱點專案查緝，除設置民眾檢舉獎金，對於非法容留或聘僱者，一律「一行為一罰」最高處75萬元罰鍰，營利非法仲介更將面臨最高3年徒刑或120萬元罰金。未來也將與移民署合作，針對非法仲介加強情資交換，進行強力查緝。

針對失聯移工相關罰則部分，目前《就業服務法》規定，外國人因連續曠職三日失去聯繫經廢止聘僱許可後，不得再於中華民國境內工作。透過上述跨部會作為，移工失聯累積數，已從去年下旬近9萬5千人的高點，下降至8萬8千多人，相關因應作為已有初步成效。

勞動部 移工 雇主

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