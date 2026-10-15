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失業轉職照服員有獎勵！符合資格最高可領10.8萬元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部勞動力發展署推動「照顧服務就業獎勵」措施，鼓勵失業勞工投入照顧服務工作，協助民眾轉換職涯、重返職場。經公立就業服務機構推介就業，並符合相關規定者，可依規定每月請領5,000元至7,000元就業獎勵，最長18個月，最高可領10.8萬元，為求職及轉職增添一份支持。

對於中高齡朋友而言，離開原職場或退休後想再重返職場、重新找工作，不只是尋找新的職缺，也可能面臨工作型態改變、專業技能重新學習等挑戰，透過公立就業服務機構的協助，民眾可以了解適合自己的工作機會、相關訓練資源及就業獎勵措施，逐步累積新技能，為職涯開創不同的可能。

只要符合中高齡等特定對象資格的失業勞工，經過公立就服機構推介從事照顧服務工作，除了有工作收入外，還可依照工作期間的長短依規定請領政府的就業獎勵津貼。

目前有許多成功轉職的案例，例如擁有多年服務業工作經驗的吳大姐，為拓展職涯發展，在取得長期照顧服務人員證明後，想轉投入照顧服務工作。透過公立就業服務機構的就業服務人員說明相關就業獎勵措施，並在就業中心協助下，順利進入在地照護單位工作。

雖然初期需要適應新的工作內容及服務模式，但憑藉過去服務業的工作經驗，加上長照專業訓練，逐步熟悉工作並穩定就業，至今已就業超過1年，並持續依規定領取每月就業獎勵，對於轉換職涯跑道的她，這份支持也成為她持續投入照顧服務工作的助力。

比如50歲的燕姐，過去從事作業員工作，因年齡漸長，逐漸感受到體力負荷的挑戰，為尋找更適合的工作，她參加了勞動部補助地方政府辦理照顧服務員訓練課程，領取結訓證書後，在就業中心協助下，運用「照顧服務就業獎勵」措施，媒合至社區式長照機構工作，目前已穩定就業滿18個月。

燕姐表示，從照顧服務工作中得到了成就感，肯定自己存在的價值，也更清楚瞭解自己的個性特質及所期望的工作環境，未來也會繼續從事這份工作。

至於54歲的陳大哥，在他投入電子業超過20年後，隨著年紀增長，有感於身體狀況大不如前，加上父親重病需專人照料，便返鄉照顧老父。

在陳大哥悉心照顧下，父親病況逐漸好轉，家人建議可以嘗試從事照服員，後來決定參加「照顧服務員訓練課程」，並透過就業中心推介，順利至長照機構擔任接案居家照服員，目前已穩定就業15個月，從原本熟悉的電子業跨入照顧服務領域，為自己開啟另一條職涯道路。

勞動力發展署表示，透過「照顧服務就業獎勵」措施加速失業勞工重返職場、適應職場，也有助於補充照顧服務產業人力，讓勞工就業需求與產業用人需求相互銜接。無論是離開職場一段時間、希望重新就業，或想轉換工作跑道的民眾，都可洽詢相關職缺、訓練課程與就業支持資源。

失業 照服員 轉職

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