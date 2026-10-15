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投資阿拉斯加 LNG 計畫44億美元從哪來？葉俊顯：須向經濟部確認

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯至立法院經濟委員會備詢。記者季相儒／攝影 季相儒
國發會主委葉俊顯至立法院經濟委員會備詢。記者季相儒／攝影 季相儒

政府對美投資阿拉斯加天然氣開發案，資金來源及投資效益引發立委關注。國發會主委葉俊顯15日在立法院經濟委員會備詢時表示，該投資案主要由經濟部負責規劃，相關資金來源仍須向經濟部確認，「我不可能所有事情都知道」；至於鉅額投資是否符合經濟效益，他強調，策略性投資須考量多重面向，投資報酬率雖然重要，但並非唯一判斷標準。

經濟部日前表示，台灣中油規劃每年採購600萬噸液化天然氣，並參與美國阿拉斯加天然氣專案開發，預估投資金額最高44億美元。美國總統川普則對外指出，台灣同意未來20年內採購該計畫30%的天然氣產量。

立委賴士葆質詢指出，政府投入鉅額資金參與海外能源開發，是否充分評估投資報酬率？國發會身為國家發展政策規劃及跨部會協調機關，不應對重大海外投資缺乏掌握。

葉俊顯回應，阿拉斯加天然氣投資案主要由經濟部負責規劃，國發會尊重主管機關的專業評估，投資報酬率當然是重要考量之一，但策略性投資還須衡量其他面向，不能僅以財務報酬作為唯一判斷標準。

立委洪毓祥則詢問，阿拉斯加投資是否能計入對美投資額度，以及是否適用對美投資信用保證機制。葉俊顯回應，該案應屬對美投資，但對美投資信保機制並不包含能源項目。

政府海外投資如何兼顧國家戰略與財務收益，也讓主權基金籌設進度再度成為焦點。賴士葆指出，賴清德總統早在2025年5月就提出成立主權基金構想，至今已近一年半，相關規畫進度仍不明朗。由於中央銀行反對無償撥用外匯存底，國發會應盡速釐清主權基金的資金來源、運作模式及成立時程。

葉俊顯表示，國發會持續蒐集並研究國際主權基金運作案例，全球主權基金不下100個，依功能大致可分為財務型、策略型，以及兼具財務與策略目標的混合型三類。依照府院政策方向，台灣未來主權基金將朝策略型基金規劃，但對於具體成立時程，尚未提出明確時間表。

賴士葆認為，主權基金不應只重視策略性目標，也必須兼顧財務報酬，建議政府考慮運用既有政府基金作為資金來源，包括四大基金及國發基金等，透過有償撥用方式整合資源，避免涉及無償動用央行外匯存底的爭議。

另一方面，現有國發基金投資績效也受到立委檢視。立委陳超明指出，國發基金2025年度盈餘達384億元，其中台積電（2330）貢獻約314億元，顯示基金收益高度仰賴少數大型企業，要求國發會完整揭露69家直接投資企業的個別收益與投資績效。

國發基金執行秘書汪庭安指出，今年原編列預算盈餘約290億元，目前已超過原預估數。葉俊顯進一步說明，去年實質盈餘為318億元，今年預估達338億元，較去年增加20億元。

陳超明表示，目前政府各部會設立的百億投資基金及相關投資工具相當多，資金分布與投資標的複雜，應建立更完整的資訊整合機制，強化投資績效管理。

葉俊顯表示，今年已開始推動投資平台，希望透過統一平台掌握相關投資情況。目前國發基金管理委員會編制人數約33人，投資平台則採委外方式，由資誠會計師事務所協助辦理，以提升投資資訊整合及管理效率。

阿拉斯加 葉俊顯 中油

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