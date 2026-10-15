勞團抗議離岸風電產業剝削移工 勞動部：持續關注後續調查

TIWA國際勞工協會15日召開「台灣離岸風電產業蓬勃發展，背後卻存在大規模剝削外籍專業技術工人的制度漏洞」記者會。對此，勞動部表示，已請地方政府盡速依法查處，地方政府正依程序調查，勞動部也將持續關注後續調查進度。

勞團表示，9月初，接獲離岸風電供應商五名印尼籍專業銲接工人的申訴。這些工人持有專業證照，原先簽訂月薪48,000元的契約，來台後卻被換成時薪僅100多元的契約，每天工作8至10小時，未依法給付加班費、缺乏國定假日保障，更未獲得應有的社會保險及勞動保障。

勞團提到，以目前掌握的薪資案例及資料推估，雇主透過「履約」制度規避外籍專業人力的薪資、加班費及社會保險等責任，每月可省下超過1,400萬元的人事成本。

勞動部回應，針對外商公司引進外籍履約人員申訴該公司涉嫌指派與申請目的不符之工作、未給付職災休養期間薪資及未依法辦理勞健保等爭議，涉及勞動基準法、就業服務法及人口販運防制法等規定，已請地方政府盡速依法查處。地方政府正依程序調查，勞動部將持續關注後續調查進度。

勞動部指出，外國法人因履行承攬、買賣或技術合作等契約，指派外國人來台工作，應依照就業服務法及相關規定辦理。不論是否須另行申請聘僱許可，履約人員的勞動契約、勞動條件及職災補償，都必須要依契約約定以及我國適用法令來保障履約人員之勞動權益。

對於外界提出的質疑與建議，勞動部會持續檢討目前的履約範疇，並強化履約案件的審查及相關的查驗機制。

勞動部將針對高風險案件加強查察實際工作情形，確認是否符合原本的申請目的及法令規定。如果有發現業者以履約名義引進，卻從事與申請目的不符之工作，或規避聘僱管理及勞動法令等狀況，將會依法嚴格查處。

為避免類似狀況再次發生，勞動部已發布修正「雇主申請聘僱第一類外國人其他應備文件」，針對雇主申請指派移工來源國之外國人來台履約，必須要增加檢附兩項文件：「履約外國人知悉來台從事專技工作聲明書文件」及「國內訂約單位出具之履約外國人合約執行計畫書文件」。

以利後續相關查核，防範並杜絕以履約名義規避聘僱管理及勞動法令，保障外國人在台工作權益。