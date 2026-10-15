賴總統：政府做企業靠山 支持女性創業、經濟參與

賴清德總統15日出席「世界華人工商婦女企管協會2026年世界年會」開幕典禮。他表示，面對全球經濟和產業快速變化，政府除持續推動產業發展計畫，做企業的靠山，也提出各項社福政策，擴大社會投資照顧下一代與長輩，並支持女性創業及經濟參與。

賴總統指出，現在全球經濟和產業正經歷快速變化，AI發展和國際供應鏈重組都帶來新挑戰，也帶來新機會。面對變局，台灣人民勇敢站在第一線，百工百業團結打拚。

他表示，台灣今年上半年的經濟成長率達到14.15%，全年預估可達到11.05%，創下39年來最好的表現。這份成績來自各行各業隱形冠軍，以及全體國人的共同努力與貢獻。

賴總統說，未來政府會持續做企業的靠山。政府支持科技產業，推動「AI新十大建設」，確保台灣在AI化時代的競爭優勢及產業繁榮發展。

此外，政府也提出千億元規模的中小微企業多元振興發展計畫，協助百工百業導入AI，提升競爭力。讓大型企業、科技產業能賺錢，中小微企業和傳統產業也能賺到錢，大家攜手合作，經濟才能永續發展、持續向前。

賴總統表示，為了打造台灣更好的投資環境，政府也持續推動「投資台灣三大方案」，計畫延長到2027年，適用範圍擴大至全球台商與外商，以吸引更多企業投資台灣，促進產業發展。當經濟變好、稅收增加，國家力量增強，就有三點要做。

第一，要強化國防力量，守護國家安全並維護自由民主的普世價值；第二，持續投入經濟發展，讓經濟越來越好；第三，擴大投資台灣社會。自蔡英文前總統開始，政府推動「0到6歲國家一起養」政策，每月提供第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元育兒津貼。

賴總統說，他上任後推動公私立高中職免學費，以及私立大學學雜費補助，每年補助學生3萬5,000元，低收入戶另外增加2萬元，合計5萬5,000元；中低收入戶則另外增加1萬5,000元，合計5萬元，以支持孩子就學。

談及社福政策，賴總統指出，政府從明年起將實施「0到18歲成長津貼」，每人每月補助5,000元。這項政策不僅照顧他任內出生的孩子，也涵蓋現階段未滿18歲的孩子，並由政府協助投資，投資所得全數歸孩子所有。這項重大政策不僅嘉惠下一代，對台灣未來長期發展也有很大的幫助。

賴總統表示，政府持續推動長照3.0政策，目前全台已建置超過1萬5千個長照服務據點，並有超過10萬名長照服務員，持續照顧長輩及身心障礙者。這項政策從蔡英文前總統任內推動至今，10年來獲得社會一致肯定。

此外，由於今年稅收超乎預期，政府在編列明年各項必要預算後，仍有相當餘裕，因此決定明年普發現金每人1萬元，讓全民共享AI紅利。政府並未舉債，也顯示政府財政越來越健全。

他也說，今天現場有許多傑出女性企業家。政府非常重視女性創業及經濟參與，持續推動「女性創業飛雁計畫」，透過創業輔導、人才培育及國際資源，支持更多女性發揮專業、實現理想，並和世華姊妹一樣，在國際舞台上綻放光芒。