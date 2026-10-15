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AI搶電潮席捲 台電：大型燃氣機組交貨期拉長、價格翻4倍

中央社／ 台北15日電

AI帶動電力需求成長，促使全球大型燃氣機組供不應求。台電副總經理鄭慶鴻今天表示，全球主要大型燃氣機組製造商年產能約60至70GW，但去年訂單已達逾110GW，機組交期從過去約2年延長至4年以上，價格也上漲3至4倍，電源建設面臨新的供應鏈挑戰。

鄭慶鴻今天出席「AI時代能源新格局：產業永續供電的挑戰與機會」論壇，並以「AI時代下的供電挑戰與機會」為題演講時指出，過去電力建設可以預測未來5至10年的用電需求，再逐步投資、補足供電缺口，但AI帶動的用電需求快速增加，現在已經是需求不斷追著供給跑，電源與電網建設都面臨時間壓力。

鄭慶鴻指出，燃氣機組具有供電規模大、調度彈性及相對乾淨等特性，能配合AI產業對穩定電力的需求，「現階段燃氣機組作為供電主幹是必要的」，但全球各國同步增加電力建設，台灣也必須面對設備供應有限、工程時程拉長的現實。

他表示，全球真正能提供大型燃氣機組的製造商僅有3家，年產能約60至70GW，去年訂單量卻已達逾110GW，供需落差使設備交期大幅拉長。過去下單約2年可以交貨，如今下單後可能要等4年以上，「就是2030年以後產能已滿」，且設備價格已上漲至過去的3至4倍。

鄭慶鴻說，即使現在下單，假設機組要到2031年才能交貨，運抵現場後還需要約1年半至2年才能完成建置、併網供電，最快也要到2033年才有機會供電，顯示電源建設不只面臨設備成本上升，也受到國際產能及交期限制。

在國內供電方面，鄭慶鴻表示，大潭、台中及興達電廠近年陸續增加機組，到今年底累計增加約9.6GW供電能力，相當於目前尖峰負載約1/4。隨著AI及半導體產業用電需求持續成長，未來仍須持續推動新機組建設，並同步考量既有機組除役後的供電銜接。

除了燃氣機組，變壓器及電網建設也是AI時代的供電挑戰。鄭慶鴻表示，部分AI資料中心業者要求台電加快拉線、興建變電所，但業者自身也須確認變壓器採購進度，因為電力設施涉及多項設備及工程，必須同步配合，才能如期供電。

鄭慶鴻指出，如今供電規劃已難以沿用過去模式，電源、電網及用電端必須同步整合。其中，長距離輸電線路建置往往需要10年以上，前期時間多耗費在用地取得，因此台電正與相關部會研議，將電力設施納入都市計畫及國土規劃，並在新建產業園區預留變電所空間及共同管道，或結合道路等公共建設設置輸電線路，以縮短建設時程。

他表示，面對全球電力設備供應緊俏及AI用電需求持續增加，產業在選址時也應優先考量周邊電力資源及變電所條件，並透過台電與業者持續溝通，掌握未來用電需求及分布，才能讓電源建設、電網配置與實際用電時程相互配合。

台電 價格 供電

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