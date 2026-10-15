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國發會：擬考慮修法加重雇主聘僱黑工罰則

中央社／ 台北15日電

台灣失聯移工打黑工現象恐衍生相關問題，國發會主委葉俊顯今天表示，政府有考慮加重僱用黑工的雇主罰則。

所謂移工「打黑工」，是指移工未經許可從事工作，包括失聯移工從事非法工作，以及合法移工私自兼差、從事許可範圍以外的工作等情形。

國民黨立委鄭正鈐今天於立法院經濟委員會質詢時指出，經統計，截至今年6月底止，台灣引進移工總計89.5萬人，其中有效聘僱許可移工79.5萬人，聘僱許可失效移工9.9萬人，若再加上持觀光簽證來台逾期未歸，他認為粗估黑工數量超過10萬人，將衍生社會問題；然而，第一線人力遠遠不足，難以查緝非法移工。

鄭正鈐詢問政府有何作為可處理失聯移工的問題，葉俊顯回應，可朝改善工作條件、暢通申訴管道等方式進行，此外，政府也有考慮修法，針對聘用黑工的雇主加重罰則。

鄭正鈐則說，背後的結構問題在於勞動市場供需失衡，台灣不論營造業、旅宿業、服務業、農牧業都缺工，產業界搶著聘用移工的雇主很多，移工逃逸成本相對較低；在此議題上，勞動部與經濟部立場不同，需要國發會跨部會協調，真正從市場機制著手，解決黑工問題。

國發會 雇主 修法

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