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砸3,800億救少子化 KPI 為何？葉俊顯：先求生育率止跌

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
國發會主委葉俊顯至立法院經濟委員會備詢。記者季相儒／攝影
國發會主委葉俊顯至立法院經濟委員會備詢。記者季相儒／攝影

少子化危機持續惡化，政府明年將大幅提高婚育相關政策預算至3,800億元，力拚扭轉生育率下滑趨勢。立委追問，投入大筆預算後，政府設定的關鍵績效指標（KPI）為何？國發會主委葉俊顯指出，現階段期望能先讓生育率止跌，再觀察何時反彈。

立法院經濟委員會15日邀請國發會進行業務報告，立委楊瓊瓔指出，台灣2025年總生育率僅0.695人，2026年1至9月新生兒人數僅6萬9,446人，較去年同期減少14.6%，顯示少子化危機持續加劇，政府應提出更具體的因應對策。

楊瓊瓔表示，韓國近年積極推動婚育支持措施，總生育率已從2023年的0.72人，回升至2024年的0.75人，2025年進一步升至0.8人，連續兩年成長。反觀台灣，儘管政府持續推動育兒津貼、平價托育及居住支持等政策，生育率仍不斷探底，國發會應積極整合跨部會資源，從住宅、育兒及職場制度等面向著手。

對此，葉俊顯表示，政府持續擴大婚育政策投入，今年相關預算約1,230億元，明年將提高至3,800億元，整體資源大幅增加，並參考韓國部分婚育支持措施，例如在住宅政策方面，將相關住宅保留給婚育家庭的比例，由原先20%提高至40%，居住年限也可延長至12年，希望減輕育兒家庭的居住壓力。

不過，相關措施明年才開始實施，葉俊顯表示，希望能有一年的時間觀察政策推動成效，再進一步評估實際效果。

楊瓊瓔追問，政府投入的預算大幅增加，理應提出具體績效指標，設定明確的KPI，才能檢視政策是否真正發揮效果，向外界說明政策預期達成的目標，而非要求外界等待一年觀察成效。

葉俊顯回應，「生小孩跟買東西很不一樣」，難以直接以預算投入衡量成果，現階段期望透過相關政策，讓持續下滑的生育率先行止跌，之後再觀察何時能夠反彈。

立委鄭正鈐表示，少子女化問題，政府八年投入超過6,000億，但生育率卻不斷下修，2023年審計部報告也曾指出，少子女化問題，缺乏專職機關統籌政策績效，跨部會橫向聯繫不足。他認為，少子女化本來就是國發會掌管，希望國發會能扮演更積極的角色推動。

生育率 葉俊顯 少子化

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