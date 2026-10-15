立委提議設 AI 成長基金讓全民分享 AI 紅利 葉俊顯允諾研議

AI產業快速發展，如何讓經濟成長紅利擴及傳統產業與一般民眾，成為政府重要課題。立委提議成立「AI全民成長基金」，鼓勵AI企業釋出投資機會、讓傳產及民眾分享AI紅利，國發會主委葉俊顯表示，會再進一步研議。

立委鍾佳濱今日質詢指出，台灣AI產業發展亮眼，但經濟成長成果高度集中在少數科技企業，產業結構失衡問題日益明顯。以台積電、台達電等大型科技企業為例，外資持股比重相當高，即使企業獲利持續攀升，真正分享資本市場紅利的，仍以持有股票的投資人為主。

鍾佳濱表示，台灣工業就業人口約400萬人、服務業約700萬人，製造業約300萬人，但資訊電子相關產業從業人員僅占其中一部分。多數勞工既不是AI企業員工，也沒有持有相關股票，即使AI產業營業利益及獲利率遠高於其他產業，也難以直接分享經濟成長成果。

對此，葉俊顯表示，最低工資調升對所得最低的20%勞工，具有較直接的薪資提升效果；至於其他所得階層，則可能需要透過較間接的政策工具，促進經濟成長成果分配。

鍾佳濱指出，政府持續調整最低工資，對中低所得受僱者薪資改善具有一定效果，但AI企業高薪、高額年終獎金，主要推升的是平均薪資，未必能同步帶動整體薪資中位數。國發會不能只關注整體經濟成長數字，更應思考如何讓非AI產業與一般勞工受惠。

因此，鍾佳濱提出「AI全民成長基金」構想，主張政府可透過政策誘因，鼓勵大型AI企業以特別股或其他方式釋出未來投資機會，讓無力轉型的傳產業者也能參與AI產業成長，並透過長期持有、資產傳承及收益運用等制度設計，引導資金投入產業。

對此，葉俊顯允諾會回去研議，但強調若涉及企業發行特別股等安排，仍須經過董事會決議，政府不能直接要求企業配合。

立委邱議瑩則認為，國外的營業稅有針對不同產業實施差別課稅制度，稅率上如果有級距，AI相關產業可增加稅收，也能有機會降低傳統產業負擔。葉俊顯回應，營業稅性質屬於消費稅，不是對企業利潤課稅，要讓AI跟傳產發展平衡，也許可從稅制或其他機制上進行調整，這部分可以跟財政部進一步研究商議。