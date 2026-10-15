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經部力邀國際太空新創落地 新增「這領域」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為協助台灣企業掌握全球太空產業發展趨勢，拓展國際市場及供應鏈合作機會，經濟部中小及新創企業署推動「國際太空新創企業來台落地培訓計畫」，透過引進國際太空新創企業來台，搭建國內外產業合作橋梁，並於日前舉辦歡迎暨媒合會，邀集國內外太空產業、投資及產學研界代表交流，促進國際新創與台灣企業對接。

經濟部中企署表示，今年進一步擴大國際招募版圖及應用領域，招募13家來自美國、法國、丹麥、新加坡、印度、日本及澳洲等地的國際太空科技新創企業，國家來源更加多元；在衛星製造、遙測通訊應用、AI邊緣運算應用及新興太空應用等領域外，更納入無人機系統與應用，擴大國際新創與台灣企業之跨域合作機會。

中企署指出，台灣具備半導體、資通訊、精密機械及金屬加工等產業優勢，擁有發展太空產業所需的關鍵技術與製造能量。透過引進具備關鍵技術及國際市場經驗的太空新創企業來台，協助國內企業掌握國際產業需求，藉由技術交流、供應鏈媒合及共同開發，將台灣既有製造優勢延伸至國際太空應用，進一步爭取國際訂單及合作機會。2023年至2025年已累計吸引42家國際太空新創企業來臺，並促成與台灣太空產業廠商簽訂37份合作備忘錄及2家新創企業在台設立分公司，逐步建立跨國產業合作網絡。

其中，印度國際太空新創企業HEX20來臺後，與新創企業「互宇向量」簽署立方衛星製造合作備忘錄，並攜手國立中央大學共同研製「石虎一號」（KOYO）立方衛星，於2026年7月7日搭載SpaceX Falcon 9火箭升空，成功完成台灣自主研發光纖陀螺儀在軌驗證。該元件可用於量測衛星方向及微小晃動，目前已於太空穩定運作並持續回傳資料，為國產關鍵太空元件累積實際太空應用經驗，也展現國際新創與台灣企業、學研機構攜手合作，將臺灣研發與製造能力實際應用於太空任務，促成具體合作成果，並為國內企業拓展衛星應用及深化國際太空供應鏈合作奠定基礎。

中企署說明，為加速國際新創與臺灣企業建立實質合作關係，於10月13日至11月10日帶領13家國際太空新創企業在台進行培訓及交流，透過產業與落地資源介紹、企業參訪、商務媒合及國際展會參與等，協助國際新創深入認識台灣供應鏈及商務環境，並鏈結國家太空中心、產業協會、關鍵企業及新創企業聚落，包括鴻海、仁寶、凌群等產業夥伴，促進國內外企業掌握彼此技術需求與合作方向。

此外，中企署亦將安排團隊參與10月的台北國際電子產業科技展暨臺灣國際人工智慧暨物聯網展，以及11月的台灣太空國際年會暨產業博覽會，提供台灣企業與國際新創展示技術、交流需求及洽談合作的機會，進一步拓展國際市場連結。

中企署表示，國際太空新創來台不僅促進交流，更能協助台灣企業拓展國際市場。未來將持續串聯國際及國內產學研資源，強化新創落地與產業媒合，發揮台灣製造、研發及系統整合優勢，協助國內企業拓展太空及無人機應用市場，逐步提升台灣在全球太空產業供應鏈的參與度。

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