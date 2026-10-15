出口暢旺 國發會：今年經濟成長率有機會上12%

國發會今日至立院經濟委員會進行業務報告，主委葉俊顯表示，國內外經濟機構紛紛上調今年經濟成長率，且去年出口雖是高基期，但財政部數據下半年出口持續暢旺，因此樂觀看待今年經濟成長率有機會達到12%。

之前主計總處是預估今年經濟成長率為11.05%，創39年新高。國發會則估計得比主計總處更為樂觀。

民進黨立委邱議瑩表示，台灣經濟成長動能由科技產業帶動，但產業發展並不均衡，傳統產業相對艱困，國發會是否有具體做法，讓傳產相對剝奪感不要那麼大，甚至稅制方面可以分級距。

葉俊顯則說，傳產成長相對較緩慢，但沒有一直往下掉，也希望傳產多多使用AI工具提高生產效率，稅制方面也可以討論。

國民黨立委楊瓊瓔也問，AI紅利要如何擴及傳產、中小企業？葉俊顯表示，明年起會實行中小微企業轉型條例，預計未來8年每年投入250億元協助中小企業轉型，經濟部也會有輔導團串連夜市、商圈與協會，透過購買而非研發去使用AI工具。