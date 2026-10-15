韌性保險論壇／張士傑：國內標的少 壽險資金被迫出海

政治大學風險管理與保險系教授張士傑表示，保險業負債折現率為百分之四點四，但央行利率則在百分之二點五，美國卅年期的債券殖利率為百分之五點六，為了保險給付的需求，很多資金不得不移往海外投資，尤其壽險業者希望的是穩健的固定收益，而股市由於外資買進賣出，造成波動非常大，壽險業只能赴海外投資，卻又面臨匯率風險壓力。

不只匯率風險，也有利率風險。張士傑指出，業者若把海外資金拿回台灣投資，除了只有股票和不動產選項，又面臨保險法一四六條的限制，建議應該讓保險業有更多產業，例如養老產業的投資機會，以彌補投資收益。

張士傑也提到死差與利差、費差的問題，利差的部分反映保險財務結果，死差反映到保險服務結果，這些對旗下有保險公司的金控公司就很重要。尤其百分之百的金控與子公司合併報表，金控股會看保險的收益，進損益或權益項下，此時保險財務結果，包括投資成本加上殖利率曲線的獲利就非常重要。尤其相對於科技股起落很大，金控股相對穩定性高，但這也有賴旗下保險公司的財務穩定，不只股票，業務收益的穩定也很重要。

對於金管會再三強調保險業增資的重要性，張士傑認為，增資是重要的，但保險業多數也是上市公司，也要有合理的股利發放，讓股東能夠持續投資，才能讓保險業穩健發展。他提出兩大建議，第一，台灣必須發展固定收益市場，尤其讓公共建設可轉化為可交易、可變現的有價證券，要有一定的流動性，否則缺乏交易和變現機制，會造成保險業投資風險；第二，股利發放也是重要指標，持續發放股息，股東才願投資；張士傑說，次順位債也是債券的一種，次順位債與普通股均可作為保險業籌措資本的工具，但兩者在投資人權利、報酬支付及損失吸收順位上不同。

張士傑也呼籲政府在接軌同時應給予保險公司更多元的彈性，並提供合理且具差異化的監理政策。他認為要強調企業治理，因為企業出問題，內部會最早知道，而金融監理與適度的協助同樣重要，且未來若要因應挑戰，也要有更好的精算，才有精準的量化結果，使風險胃納能有效控制，過程中業者也需要主管機關協助。張士傑說，透過以保險業改善養老環境、提供永續的保險，就是保險業與社會共榮的作法，才能帶動全民的保險利益。