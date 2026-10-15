韌性保險論壇／陳錦稷：保險挺公建 須靠資本接力

對於保險業投資公共建設，身兼壽險公會政策研究小組召集人的中信金融管理學院教授陳錦稷表示，壽險業匯集保戶長期儲蓄，負債端期限長，不只提供風險的承擔，也是國家長期資本重要的提供者，要思考未來台灣如何在資本市場建構完整的制度，讓保險業長期資金跟國家建設所需要資金能完整結合。

陳錦稷說，長照、醫療、年金之外，台灣的能源轉型也需要資金，包括電網、交通建設、都更、社宅、銀髮產業等都需要長期資金；進入ＡＩ時代更需要資金，例如電力算力中心、數位基礎建設的需求，尤其最近傳出的銀行流動性問題，顯見ＡＩ發展極需資金，此時更需要保險業加持這些建設發展，但是否有機制讓保險資金投入，至關重要。

陳錦稷分析，這些大型建設投資期間都很長，一旦穩定之後，現金流就穩定，雖然資金來源可以靠財政支出、特別預算、銀行的間接金融來支應，壽險也是公建重要長期投資人，要搭好資金媒合的橋，就需要完善的資本市場。他說，在公建開發的不同階段，依照風險會有不同屬性的資金加入，例如開發初期風險高，此時就會由基礎建設基金、私募股權基金等介入，保險資金則不同，由於需要對應負債端，因此要穩定的現金流，即使開發期因為風險高而有高報酬，也不適合保險業，例如風電海事工程在開發期風險都很高，但等到完成興建，開始營運帶來穩定現金流，有穩定可預期的投資收益，就適合保險公司投入。

對於台灣資本市場制度的完整性，陳錦稷認為必須具備幾個條件，第一，在民間參與公共建設制度同時，除了界定權利義務關係，也要讓未來的現金流可以預測、風險可以辨識，不但要有充分的資訊揭露、退場機制的建立，也要建立資本市場的流動性機制。

第二，建立完整「資本鏈」，亦即「資本接力」，第一棒可先由私募股權基金、基礎建設基金等開發型資本，第二棒是當開始營運後風險下降，就有第二段資本進來。

第三棒是成熟期，可在資本市場重新包裝，也許是股權移轉或發行受益憑證，例如不動產投資信託基金（REITs）這類資產證券化商品，創造次級市場流動性，這就是理想的長期收益型的金融資產，也適合保險資金、退休基金投入，三者接力才是完整的資本市場鏈。

陳錦稷說，不能讓保險資金獨自承擔開發期風險，營運應由專業團隊負責，並釐清「產金分離」規範。

陳錦稷強調，保險是資產與負債的雙邊管理，後者更攸關對保戶承諾，因此需穩健固定收益投資，且持有期間必須和保險給付的負債端匹配。因此在兩條長期現金流的結合時，現金流是否穩定、如何控制利率風險、是否有次級市場促進流動性等都是重點，尤其壽險資金具有公共性質，壽險業不只金融資產管理而已，更重要的是如何安全穩健保護這些資產，以實現對保戶的長期承諾。