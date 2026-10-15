艾司摩爾財測三度上調 台積法說前夕重要夥伴搶先釋出好消息

台積電（2330）今（15）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ASML）昨日財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

ASML公布，截止於9月27日的年度第3季（上季）營收年增55%至116.62億歐元，約略符合市場預期，毛利率為優於分析師預測的57.5%，且是連五季好轉。

ASML並預期，本季淨銷售將介於142億至152億歐元之間，毛利率約57%，都高於市場預測。該公司也預估，全年淨銷售將介於440億至450億歐元，預估區間下緣高於先前公布的430億歐元。

在半導體擴產潮中，ASML之前提到，規畫提高2027年的低數值孔徑極紫外光（Low NA EUV）產能30%，2028年再提高30%，但執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，這顯然已不足，目前正接到2028年的「大量訂單」。

傅凱也說，有客戶每天都在要求更多產能，ASML正努力滿足這個需求，「有這麼強的需求能見度、加上今年來持續季增的訂單動能，我們預期對2027年和2028年的產能規畫無法完全滿足客戶的需求」，「正在調查於2028年提高產能到高於先前公布30%水準的方式」。

傅凱指出，「我們的客戶根據對AI相關投資規模與持續時間的看法，不斷提高對中長期設備需求的預測」，一些客戶根據需求能見度，「正對於跟我們下2029年、甚至2030年的訂單表達興趣」。

為因應客戶需求，ASML正努力透過升級已安裝設備、或提高客戶設備生產力，以滿足市場需求。ASML上季賣出17套極紫外光（EUV）微影設備，來自現有客戶的服務與升級營收也成長19%。

彭博資訊分析師認為，ASML最新訊息可能透露了一些台積電相關訊息。首先，台灣仍是ASML上季新款微影設備出貨的最大地區。