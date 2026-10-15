聽新聞
0:00 / 0:00

艾司摩爾財測三度上調 台積法說前夕重要夥伴搶先釋出好消息

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導
台積電今（15）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ASML）昨日財報搶先報喜。 路透
台積電今（15）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ASML）昨日財報搶先報喜。 路透

台積電（2330）今（15）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾ASML）昨日財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

ASML公布，截止於9月27日的年度第3季（上季）營收年增55%至116.62億歐元，約略符合市場預期，毛利率為優於分析師預測的57.5%，且是連五季好轉。

ASML並預期，本季淨銷售將介於142億至152億歐元之間，毛利率約57%，都高於市場預測。該公司也預估，全年淨銷售將介於440億至450億歐元，預估區間下緣高於先前公布的430億歐元。

在半導體擴產潮中，ASML之前提到，規畫提高2027年的低數值孔徑極紫外光（Low NA EUV）產能30%，2028年再提高30%，但執行長傅凱（Christophe Fouquet）表示，這顯然已不足，目前正接到2028年的「大量訂單」。

傅凱也說，有客戶每天都在要求更多產能，ASML正努力滿足這個需求，「有這麼強的需求能見度、加上今年來持續季增的訂單動能，我們預期對2027年和2028年的產能規畫無法完全滿足客戶的需求」，「正在調查於2028年提高產能到高於先前公布30%水準的方式」。

傅凱指出，「我們的客戶根據對AI相關投資規模與持續時間的看法，不斷提高對中長期設備需求的預測」，一些客戶根據需求能見度，「正對於跟我們下2029年、甚至2030年的訂單表達興趣」。

為因應客戶需求，ASML正努力透過升級已安裝設備、或提高客戶設備生產力，以滿足市場需求。ASML上季賣出17套極紫外光（EUV）微影設備，來自現有客戶的服務與升級營收也成長19%。

彭博資訊分析師認為，ASML最新訊息可能透露了一些台積電相關訊息。首先，台灣仍是ASML上季新款微影設備出貨的最大地區。

艾司摩爾 晶片 ASML

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

ASML上調全年財測 喊明後年供不應求 爆客戶想下2030年訂單

ASML 財報／第3季淨收入50億歐元 估全年毛利率約為56%

科技股走弱 亞股多收跌

世芯財報前夕 大摩點「三大催化劑」、目標價喊5,888元

相關新聞

ASML報喜 第三度上調全年財測

台積電今舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

半導體吃電 十年用量翻倍！賴總統強調推動多元綠能、穩定供電

賴清德總統昨（14）日出席「2026台灣國際智慧能源週」致詞時表示，政府持續推動多元綠能，穩定供電、落實能源安全與淨零轉型。台電董事長曾文生表示，半導體產業今年用電約520億度，推估至2035年將翻倍達1,100億度，是用電成長最快速產業。

艾司摩爾財測三度上調 台積法說前夕重要夥伴搶先釋出好消息

台積電今（15）日將舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ASML）昨日財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

韌性保險論壇／超高齡衝擊 保險業3轉型

聯合報與壽險公會在五日共同舉行二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇，與會的中信金融管理學院教授陳錦稷指出，台灣已進入超高齡社會，未來保險業因應人口結構變遷會有三個轉型，包括從理賠者走向全面性資產管理者、提供全生命周期的社會保障、以及因應ＡＩ的崛起，會使企業及國家對ＡＩ使用的監督與問責更為重視。

韌性保險論壇／從理賠 走向全方位生態系服務

在二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇的綜合討論階段，與會的專家學者認為保險業已進入不只理賠，而是要建立更多生態系為保戶提供全方位服務，而且必須避免道德風險問題，讓保險業合理獲利，才有保險與保戶、社會多贏的結果，同時在台灣進入超高齡社會之際，創新保單上要廣納技術進步，才能達到保險業的普惠金融，不只照顧弱勢，也能照顧長者。而所謂的「韌性保險」，可從公建、對超高齡社會安全的幫助、ＡＩ轉型、財務健全、監理制度等面向來體檢。

韌性保險論壇／林佩靜：ＡＩ助核保 自動化增三成

國泰人壽副總經理林佩靜說，國壽早在二○一八年就有資料團隊，從大數據、資料分析到ＡＩ學習，尤其當很多企業還在談概念性的驗證時，國壽已走向企業級ＡＩ系統，這些成果也驗證在核保和理賠兩大壽險業的核心工作，例如ＡＩ驅動核保支持與賦能，從受理、核保審理到分級結案，自動核保率提高三成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。