資產「上鏈」 促台灣金融加速轉型

數位資產浪潮推動金融市場轉型，台灣也加速布局。聯合報主辦「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，邀集產官學界探討資產代幣化。與談人包括金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉、凱基金控資深副總許維銘及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華，從法規、平台建構跟市場需求各個角度，探討現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）上鏈如何帶來交易便利、降低投資門檻，並帶動本土金融業拓展全球市場。

論壇由聯合報總編輯王茂臻主持，周正山表示，台灣推動傳統金融、數位金融與區塊鏈金融「三軌金融」融合，資產代幣化目前規畫先以債券、黃金為標的，逐步建立傳統金融機構與虛擬資產業者合作的生態系。

陳德鄉從實務上指出，一般有價證券代幣化後，本質仍是有價證券，須延續投資人的法律權利，且平台建置之外，商品是否符合市場需求，也是發展關鍵。

作為業界代表，許維銘認為，金融機構可結合銀行、證券及投信業務，運用既有客戶信任，透過區塊鏈接觸全球投資人。謝明華則說，區塊鏈技術正改變資產管理及交易方式，傳統金融與數位資產業者將加深融合。

論壇最後聚焦「如何推動市場」及「哪些商品能走入大眾」。與談人關注資產上鏈須有實際用途，並兼顧安全與流動性。陳德鄉以黃金為例指出，已有現貨交易基礎、民眾理解度高，代幣化可降低投資門檻；許維銘與謝明華則看好探索ＥＴＦ代幣化，吸引海外資金。主持人王茂臻則說，主管機關需要有效監管、業界則期盼發展性、而讀者跟投資人在乎的則是更便利、安全的交易服務，最終實現普惠金融的目標。