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ASML報喜 第三度上調全年財測

聯合報／ 編譯簡國帆、記者鐘惠玲／綜合報導
全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ＡＳＭＬ）昨發布財報，本季財測優於預期，且三度上調全年財測。台積電是ＡＳＭＬ最大客戶，分析師指出，ＡＳＭＬ談到有客戶要求更多產能，可能是台積電。圖為ＡＳＭＬ微影設備。路透
全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾 （ＡＳＭＬ）昨發布財報，本季財測優於預期，且三度上調全年財測。台積電是ＡＳＭＬ最大客戶，分析師指出，ＡＳＭＬ談到有客戶要求更多產能，可能是台積電。圖為ＡＳＭＬ微影設備。路透

台積電今舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

ＡＳＭＬ公布，截止於九月廿七日的年度第三季（上季）營收年增百分之五十五至一一六點六二億歐元，約略符合市場預期，毛利率為優於分析師預測的百分之五十七點五，且是連五季好轉。

ＡＳＭＬ執行長傅凱表示，有客戶每天都在要求更多的產能，公司正努力滿足這個需求，「有這麼強的需求能見度、加上今年來持續季增的訂單動能，我們現在預期對二○二七年和二○二八年的現行規畫無法完全滿足客戶的需求」，「正在調查於二○二八年提高產能到高於先前公布百分之卅水準的方式」。

傅凱指出，「我們的客戶根據對ＡＩ相關投資規模與持續時間的看法，不斷提高對中長期設備需求的預測」，一些客戶根據需求能見度，「正對於跟我們下二○二九年、甚至二○三○年的訂單表達興趣」。

為因應客戶需求，ＡＳＭＬ正努力透過升級已安裝設備、或提高客戶設備生產力，以滿足市場需求。ＡＳＭＬ上季賣出十七套極紫外光（ＥＵＶ）微影設備，來自現有客戶的服務與升級營收也成長百分之十九。

彭博資訊分析師認為，ＡＳＭＬ最新訊息可能透露了一些台積電相關訊息。首先，台灣仍是ＡＳＭＬ上季新款微影設備出貨的最大地區，顯示台積電正在安裝先進ＥＵＶ機台到無人能匹敵的程度。其次，傅凱談到未來訂單的「高能見度」，也符合客戶的說法，而台積電無疑是ＡＳＭＬ最大、也最重要的客戶。第三是，ＡＳＭＬ談到有客戶「每天都在要求」更多產能，這非常有可能是台積電。

ASML 晶片 艾司摩爾

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