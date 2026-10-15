半導體吃電 十年用量翻倍！賴總統強調推動多元綠能、穩定供電

賴清德總統昨（14）日出席「2026台灣國際智慧能源週」致詞時表示，政府持續推動多元綠能，穩定供電、落實能源安全與淨零轉型。台電董事長曾文生表示，半導體產業今年用電約520億度，推估至2035年將翻倍達1,100億度，是用電成長最快速產業。

賴總統表示，台灣再生能源裝置容量已從2016年的4.7百萬瓩（GW），成長至25GW，增幅超過四倍。

曾文生昨日在國際智慧能源週以「台灣電力未來十年布局」為題發表專題演講。他表示，台灣是用電、供電很友善的國家，台電不僅提供穩定用電，近來地緣政治變化，台電更做了「穩壓」工作。

曾文生提及，過去企業投資，第一考量是土地，但近兩年來第一考量是「電力即時供應」。針對未來十年用電成長，他分析，晶圓製造用電成長最快，另還有記憶體、封測及伺服器合起來約是晶圓製造的三成。以晶圓製造來說，特別是3奈米以下先進製程，台積電一家確定投資，就會決定接下來的用電增長。若再加上記憶體、封測及伺服器等產業，電力需求還會再往上略增。

台電預測，半導體產業用電十年後將翻倍達1,100億度，占整體用電三成；換言之，屆時全國發電量每三度就有一度貢獻給半導體。

至於用電密度最高的AI資料中心（AIDC），據台電掌握，核供總量已達1,441MW，其中今年核供增量達750MW。台電希望申請者是投資者，而非場域提供者，因申請100MW的AIDC，就要準備1,500億元資金。他提及，台電提出AIDC要「專區」及「專線直供」，並已與真正投資者溝通，業者支持朝此方向進行。