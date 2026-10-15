聽新聞
0:00 / 0:00

韌性保險論壇／楊曉文：商保補社保 可保性是關鍵

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
政治大學金融系教授楊曉文。記者鄭超文／攝影
政治大學金融系教授楊曉文。記者鄭超文／攝影

政治大學金融系教授楊曉文指出，台灣步入超高齡社會，社保已不足以支應實際醫療支出，很多民眾忽略相關規畫，彌補社保提供的退休金、醫療支出補給不足，尤其台灣只花了七年就進入超高齡社會，比美國、日本花十幾年更短，因此，商業保險與社會保險的協力與創新至為重要。

楊曉文表示，保險跟著體況走，和一般理財不同，因此最好有制度面的引導，再透過商保來補社保較佳。社會保險若以薪資中位數月投保四萬五千元來看，每月可領到四萬一千多元，但因為醫療通膨，未來醫療支出恐要九萬多元，因此仍要透過商業保險補足。對於社保與商保的互補，她說，保障是一層加一層，「絕非互相取代，最底層的社保仍是最基礎的」，而在商保補健保的過程中，「可保性」非常重要，尤其長期終身保障型產品一直受台灣民眾期待，若費率未拿捏好，不但對業者是大挑戰，也妨礙產品的永續推進。

楊曉文也說，長壽風險、多重慢性病、失能失智、醫療照護等主要的支出通膨，是未來保險給付面臨的問題，包括風險難估、損失時間長、保費負擔增加、損失金額增加，都使得「可保性」受到挑戰。

楊曉文說，推動商保補健保必須掌握四大方向，第一，應運用科技與數據發展監控損失發生率，並從可保性思考醫療險發展機會，如此將能讓更多民眾納入保險的防護網。她舉例，全球知名的網球選手茲維列夫很小就是糖尿病患者，但在國外糖尿病友可獲保險機會，有對價關係可發展商品，這就是運用數據發展的重要性，監控準確度提高，就能優化更多可保性及疾病發生率的掌握。

第二是損害填補原則。商保的可保性和對價關係要拿捏好，應要避免超額補償、降低道德風險、抑制不必要的醫療利用與理賠成本上升，例如保險業者在設計商品時，可加入預防，降低疾病發生率的機制，並伴隨保費調整、健康點數獎勵、保障內容增加、自負額降低等方式鼓勵民眾，例如英國強化年金已可讓糖尿病的年金險保戶多領取年金，因為糖尿病患者的餘命比一般人低，用一般費率賣保戶並不公平。

第三，串起生態圈的重要性。她舉例，英國保險公司也投入和醫療院所整合可以解決醫生利益和保險公司不一致的問題。

她指出，若保險業能獲准放寬更多健康福祉產業投資機會的限制，就會讓保險公司和醫療機構的利益一致，但台灣在這方面還不足，因此醫院和保險的利益並不一致，導致雙方歧見，也挑戰損害填補原則。

第四，增加實物給付的彈性。她說，例如國泰已有提供長照醫療給付，使用費用從保險帳戶裡扣，另外，養老險過去期滿領滿期金，現在可變為優先入住養生村的保證金，這些都是未來超高齡社會的需求，也成為新發展的契機。

保險 退休金 超高齡社會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

元大人壽「神氣實足」住院醫療險 高齡實支實付機制 補足醫療缺口

迎戰超高齡社會！永達提倡「新敬老」 銀髮族退休保障三大缺口曝光

富邦人壽建議善用網投定期壽險補足保障缺口 一年期、十年期彈性選

小心退休經費被掏空！銀髮族「6大燒錢陷阱」曝光 連忘退訂都上榜

相關新聞

ASML報喜 第三度上調全年財測

台積電今舉行法說會，重要夥伴全球晶片微影技術龍頭艾司摩爾（ＡＳＭＬ）昨財報搶先報喜，不僅本季財測優於預期，且第三度上調全年財測，並強調明、後兩年增產計畫仍不足以完全滿足需求。

資產「上鏈」 促台灣金融加速轉型

數位資產浪潮推動金融市場轉型，台灣也加速布局。聯合報主辦「虛擬資產、ＲＷＡ與金融生態系未來論壇」，邀集產官學界探討資產代幣化。與談人包括金管會創新處長周正山、集保總經理陳德鄉、凱基金控資深副總許維銘及政大數位金融創新實驗室執行長謝明華，從法規、平台建構跟市場需求各個角度，探討現實世界資產代幣化（ＲＷＡ）上鏈如何帶來交易便利、降低投資門檻，並帶動本土金融業拓展全球市場。

韌性保險論壇／超高齡衝擊 保險業3轉型

聯合報與壽險公會在五日共同舉行二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇，與會的中信金融管理學院教授陳錦稷指出，台灣已進入超高齡社會，未來保險業因應人口結構變遷會有三個轉型，包括從理賠者走向全面性資產管理者、提供全生命周期的社會保障、以及因應ＡＩ的崛起，會使企業及國家對ＡＩ使用的監督與問責更為重視。

韌性保險論壇／從理賠 走向全方位生態系服務

在二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇的綜合討論階段，與會的專家學者認為保險業已進入不只理賠，而是要建立更多生態系為保戶提供全方位服務，而且必須避免道德風險問題，讓保險業合理獲利，才有保險與保戶、社會多贏的結果，同時在台灣進入超高齡社會之際，創新保單上要廣納技術進步，才能達到保險業的普惠金融，不只照顧弱勢，也能照顧長者。而所謂的「韌性保險」，可從公建、對超高齡社會安全的幫助、ＡＩ轉型、財務健全、監理制度等面向來體檢。

韌性保險論壇／林佩靜：ＡＩ助核保 自動化增三成

國泰人壽副總經理林佩靜說，國壽早在二○一八年就有資料團隊，從大數據、資料分析到ＡＩ學習，尤其當很多企業還在談概念性的驗證時，國壽已走向企業級ＡＩ系統，這些成果也驗證在核保和理賠兩大壽險業的核心工作，例如ＡＩ驅動核保支持與賦能，從受理、核保審理到分級結案，自動核保率提高三成。

韌性保險論壇／翁志宏：保單別脫節 買得久用得到

元大人壽總經理翁志宏表示，相對於存保對於全體存款戶每人三百萬元上限的保障，保險對所有保戶卻是「完全保障」，也就是保險全額保障，這也顯現壽險業財務健全重要性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。