韌性保險論壇／楊曉文：商保補社保 可保性是關鍵

政治大學金融系教授楊曉文指出，台灣步入超高齡社會，社保已不足以支應實際醫療支出，很多民眾忽略相關規畫，彌補社保提供的退休金、醫療支出補給不足，尤其台灣只花了七年就進入超高齡社會，比美國、日本花十幾年更短，因此，商業保險與社會保險的協力與創新至為重要。

楊曉文表示，保險跟著體況走，和一般理財不同，因此最好有制度面的引導，再透過商保來補社保較佳。社會保險若以薪資中位數月投保四萬五千元來看，每月可領到四萬一千多元，但因為醫療通膨，未來醫療支出恐要九萬多元，因此仍要透過商業保險補足。對於社保與商保的互補，她說，保障是一層加一層，「絕非互相取代，最底層的社保仍是最基礎的」，而在商保補健保的過程中，「可保性」非常重要，尤其長期終身保障型產品一直受台灣民眾期待，若費率未拿捏好，不但對業者是大挑戰，也妨礙產品的永續推進。

楊曉文也說，長壽風險、多重慢性病、失能失智、醫療照護等主要的支出通膨，是未來保險給付面臨的問題，包括風險難估、損失時間長、保費負擔增加、損失金額增加，都使得「可保性」受到挑戰。

楊曉文說，推動商保補健保必須掌握四大方向，第一，應運用科技與數據發展監控損失發生率，並從可保性思考醫療險發展機會，如此將能讓更多民眾納入保險的防護網。她舉例，全球知名的網球選手茲維列夫很小就是糖尿病患者，但在國外糖尿病友可獲保險機會，有對價關係可發展商品，這就是運用數據發展的重要性，監控準確度提高，就能優化更多可保性及疾病發生率的掌握。

第二是損害填補原則。商保的可保性和對價關係要拿捏好，應要避免超額補償、降低道德風險、抑制不必要的醫療利用與理賠成本上升，例如保險業者在設計商品時，可加入預防，降低疾病發生率的機制，並伴隨保費調整、健康點數獎勵、保障內容增加、自負額降低等方式鼓勵民眾，例如英國強化年金已可讓糖尿病的年金險保戶多領取年金，因為糖尿病患者的餘命比一般人低，用一般費率賣保戶並不公平。

第三，串起生態圈的重要性。她舉例，英國保險公司也投入和醫療院所整合可以解決醫生利益和保險公司不一致的問題。

她指出，若保險業能獲准放寬更多健康福祉產業投資機會的限制，就會讓保險公司和醫療機構的利益一致，但台灣在這方面還不足，因此醫院和保險的利益並不一致，導致雙方歧見，也挑戰損害填補原則。

第四，增加實物給付的彈性。她說，例如國泰已有提供長照醫療給付，使用費用從保險帳戶裡扣，另外，養老險過去期滿領滿期金，現在可變為優先入住養生村的保證金，這些都是未來超高齡社會的需求，也成為新發展的契機。