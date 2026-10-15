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韌性保險論壇／翁志宏：保單別脫節 買得久用得到

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
元大人壽總經理翁志宏。記者鄭超文／攝影
元大人壽總經理翁志宏。記者鄭超文／攝影

元大人壽總經理翁志宏表示，相對於存保對於全體存款戶每人三百萬元上限的保障，保險對所有保戶卻是「完全保障」，也就是保險全額保障，這也顯現壽險業財務健全重要性。

翁志宏分析，二○二三年至今，股市大漲推升民眾的財富，也使壽險國內資產膨脹，更有永續共榮的機會。在此同時，壽險業也面對包括了IFRS17上路，ＴＩＳ以及匯率制度改變等制度轉變，這些制度改變將使壽險公司轉換體質及健全財務健康度，有五至十年的榮景，搭配股市好轉效應更大，這從金融類股的漲幅增加可以看見保險業的財務在改善中。

翁志宏認為，保險在各金融商品是最複雜的，在資本制度面，尤其在過去十年保險資產膨脹很多，壽險業卅二兆元資產，其中十六兆元在海外，相對風險承受度更重要。

翁志宏認為，金管會引進ＩＣＳ（保險資本標準），也是因應台灣特殊情況，提出與本土特色連結的接軌措施，同時站在全體產業的高度去思考，進行整體的資本制度的衡平調整。

另一方面，在情境法採取ＶＡＲ百分之九十九點五，可說是相當嚴格的要求，因此採取十五年的過渡措施，尤其國人偏愛長天期的保單，這也是台灣的特色，因此才會提出有本土特色的接軌措施。

對於保險業用發行次順位債來彌補資本，翁志宏指出，國際上早已有這種作法，台灣起步較晚，但開放後保險公司也積極投入，次順位債在某些公司占比已達百分之廿，發債仍是有額度限制，同時也要考量市場接受度。

翁志宏也提出金管會對壽險公司在匯率會計上採取ＡＣ攤銷法的匯率新制，讓業者能從管理短期帳面波動轉向長期資產負債，並透過台灣特有的外價準備金制度，讓壽險更能因應匯率波動，使業者不致因為短期的匯率波動付出過多的避險成本。翁志宏說：「新制帶給業者最主要的是有更多時間，而非改變評價結果。」只要審慎控管風險，這個制度將是未來台灣壽險公司發展的契機。

翁志宏指出，未來保險業的經營，將走向「資產、負債、資本」的平衡，並透過制度的引導，讓壽險公司在資產及負債、資本適足率的管理更好。他預期因應三者衡平的要求，未來商品設計會跟著改變。

對於海外利率波動的影響，他說，美國政府十年期公債殖利率去年底是百分之四點一三，現在最高已超過百分之五點三，壽險商品設計也會受到影響，尤其醫療支出的成長愈來愈大，國人的醫療理賠需求更高，將是未來壽險業設計商品面臨的挑戰。

翁志宏預期，金管會將開放引進ＩＵＬ、亦即指數連結型的商品，使未來投資類型商品將大有變化。

翁志宏認為，指數連結型商品介於投資型與保障型之間，尤其有利於退休族，未來如何讓投資型商品同步強化對國人的保障性，是可思考的重要面向。

翁志宏以0050這檔基金為例，現在年化投報率百分之十五，適合長期投資，他表示，保單的開發，就是要多數民眾能「買得起、買得久、用得到」，此外，「保障要隨時間增值，而非和歲月脫節」，壽險業者必須讓財務穩健與商品創新並進，才能使保戶與業者共榮永續。

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