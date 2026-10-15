韌性保險論壇／林佩靜：ＡＩ助核保 自動化增三成

國泰人壽副總經理林佩靜說，國壽早在二○一八年就有資料團隊，從大數據、資料分析到ＡＩ學習，尤其當很多企業還在談概念性的驗證時，國壽已走向企業級ＡＩ系統，這些成果也驗證在核保和理賠兩大壽險業的核心工作，例如ＡＩ驅動核保支持與賦能，從受理、核保審理到分級結案，自動核保率提高三成。

理賠也從受理、審理到核賠，一整年每月省下約兩萬小時，一年處理五百萬份文件，且縮短百分之六十七登打時間，並協助辨識詐欺風險。

評分抽查 加速審件

林佩靜指出，比方說業務員送件時，國壽會透過ＡＩ評比、抽查，分數較高代表風險等級比較高，就要體檢，運用結構化資料可加速人工的審查作業；理賠運用ＡＩ後，從病歷到診斷證明、門診的住院收據等龐大資料，都可透過ＡＩ去化、整理判讀，提高速度及正確性，讓員工更快速作出核保、理賠的決定，也透過流程上的優化，驅動更好的科技賦能。

林佩靜回顧，八年來從machine learning一直到現在的GenAI模型、AI Agent的使用，國壽的各種重要工作都有ＡＩ應用。

風險分級 合規可控

對於創新如何確保ＡＩ安全，林佩靜分析，不只是看ＡＩ模型風險，也會看整個use case（使用案例），同時在治理上，也有風險分級。

她並舉例，像理賠的Agent，包括文件理解、辨識異常、整理審查資訊都是重點。

而對於金管會所要求的負責任的ＡＩ管理，林佩靜認為必須作好建立規範、責任與監督，確保ＡＩ是合規、可控、可追責的。

林佩靜也提出金管會特別要求的「零信任」管理架構重要性，對於使用授權嚴格監管，並限制ＡＩ能讀取的文件，避免機敏資料外洩，都是內部管理重點。

ＡＩ賦能 人工決策

ＡＩ的自律規範已經出爐，並有六大指引原則，林佩靜認為，這是未來保險公司要開發ＡＩ系統時非常好的行為準則，儘管ＡＩ發達，但未來保險業在核保、理賠決策過程中，仍強調人員監督與覆核，透過ＡＩ輔助判斷與審理效率，而且民眾對於公司ＡＩ的使用，也以客服諮詢為主。

林佩靜說，為了安全使用ＡＩ，國壽從規畫開發測試到上線，每個階段都有很多控制專案，會對整個全生命周期作完整的治理，國壽從保險的商品設計、核保、理賠、精算、行銷等核心流程的需求痛點出發，目前已有數十項的ＡＩ數據商品的銜接營運應用。