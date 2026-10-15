韌性保險論壇／從理賠 走向全方位生態系服務

在二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇的綜合討論階段，與會的專家學者認為保險業已進入不只理賠，而是要建立更多生態系為保戶提供全方位服務，而且必須避免道德風險問題，讓保險業合理獲利，才有保險與保戶、社會多贏的結果，同時在台灣進入超高齡社會之際，創新保單上要廣納技術進步，才能達到保險業的普惠金融，不只照顧弱勢，也能照顧長者。而所謂的「韌性保險」，可從公建、對超高齡社會安全的幫助、ＡＩ轉型、財務健全、監理制度等面向來體檢。

韋亭旭：讓高齡者也能投保

全球人壽行政長韋亭旭指出，台灣已邁入超高齡社會，商業保險不應只是健保不足的「財務填補者」，而是與社會保險共同建構多層次、可持續的高齡防護網，扮演健康促進、風險管理與長照服務的整合者，例如擴大對失能、長照二點○的整合，從事後理賠走向事前預防、事中管理，降低疾病惡化的風險。他建議在商品面，面對高齡者投保不易及保費負擔問題，可透過風險分群、簡化核保、小額保障及模組化商品設計，提升銀髮族群取得基本商業保障的可近性。

韋亭旭說，高齡者不是只需要一筆理賠金，而是生態系的照顧，串聯醫療院所、長照機構、居家照護、復健、藥事及安養服務，建立整合式高齡服務生態系，從單純的資金補償，進一步轉化為實際照護服務。他指出，全球人壽也會把理念落實到商品，打破年紀限制，有機會讓高齡者保險年紀提高，例如全球人壽已有長照商品最高可投保至七十五歲，部分癌症及特定傷病商品最高可投保至八十歲，也有商品在保險年齡達七十五歲後提供住院實支保障，讓保戶真正進入高齡階段後，醫療保障仍然能夠延續。

國泰人壽副總林佩靜指出，未來在保險業ＡＩ賦能上，透明度、可解釋、可問責是三大重點，核保及核賠過程由ＡＩ輔助判斷，並保留人工覆核機制。元大人壽總經理翁志宏則說，未來需要更精準掌握客戶需求，例如國人對眼睛治療的需求愈來愈高，但目前沒有商品的給付，未來如何在保障型及投資型商品的創新帶進新元素，讓商品跟得上趨勢很重要。

聯合報總編輯王茂臻指出，為何眼睛開刀不能給付？若前面開刀能完成，就不用之後再花更大的代價，他並以此案為例請教政大風管與保險系教授張士傑，對政府的監管責任在三者之間平衡的看法。張士傑說，在監理之下，任何機構核保的風險，都要回歸企業自治來評估，但過去有醫院給付出現道德風險，這也是政府在監管的難題，若能回歸保險法建議，建立商業保險的良性運作機制，讓保險公司可以產出好商品有合理獲利，又能免除來自醫療院所例如醫生違反醫師法，與保戶的道德風險，就能多贏。

王茂臻也詢問政大金融系教授楊曉文，現在長者的保險只能買到七十五或八十歲，但隨著延壽，監理是否應該鬆綁來帶動商業保險的創新解決老人投保問題？楊曉文認為這的確是要去思考的面向，例如政策已開放小額終老的保險，投保年紀可到八十四歲，但因為免體檢，每人累計保額僅九十萬元，最多投保四張。商保須兼顧風險對價與股東利益，放寬承保條件仍應以風險發生率為依據。

至於保險業如何因應時代轉型？中信金融管理學院教授陳錦稷指出，首先，壽險資金來自保戶長期儲蓄，具有公共性，但不是政府可支配的政策資金；應建立資本市場，提供符合受託責任、風險報酬與資產負債管理需求的投資標的，讓成熟公共建設可預期的長期穩定現金流，成為壽險業願意持有的優質資產。其次，保險業應走向全生命週期保障，因應高齡社會的長壽、失能、長照及退休所得風險，不僅在事故發生後提供理賠，更要支持保戶健康、有尊嚴的生活與晚年財務安全。第三，ＡＩ創新須兼顧透明、可解釋及問責，財務與監理制度應強化長期風險管理，兼顧保戶權益與金融穩定。