韌性保險論壇／超高齡衝擊 保險業3轉型

聯合報與壽險公會在五日共同舉行二○二六「韌性保險，守護全民未來」論壇，與會的中信金融管理學院教授陳錦稷指出，台灣已進入超高齡社會，未來保險業因應人口結構變遷會有三個轉型，包括從理賠者走向全面性資產管理者、提供全生命周期的社會保障、以及因應ＡＩ的崛起，會使企業及國家對ＡＩ使用的監督與問責更為重視。

這場論壇由聯合報總編輯王茂臻主持，邀請陳錦稷、政大金融系教授楊曉文、政大風險管理與保險系教授張士傑、元大人壽總經理翁志宏、國泰人壽副總經理林佩靜、全球人壽行政長韋亭旭、台銀人壽法遵長何修蘭等產學界人士與會。

王茂臻表示，全民的未來現在就要守護，因為當人有韌性時，家就有韌性，國家與社會也就有韌性，現在風險把關好，民眾才能期待未來，聯合報也期許透過這場論壇，對於保險業的轉型、財務營運等未來的發展，搭起產業、保戶與政府溝通的平台。

楊曉文指出，隨著高齡化，可仿效國外適度提高健康狀況遠好於實際年紀保戶的投保年齡，商保補健保的過程也必須注意「可保性」。

她建議多運用科技推進保險商品的永續，目前國外部分高齡保單已運用生物醫療檢測，依生理年齡評估投保資格，這些科技帶動的保單創新值得台灣借鏡。

張士傑則呼籲金管會在接軌同時也能給公司更多彈性、提供合理且具差異化的監理政策，且未來若要因應挑戰，也要有更好的精算，才有精準的量化的結果，使風險胃納能有效控制。

翁志宏預期，因應高齡化社會需求，未來投資類型商品也會大有變化，例如發展指數連結型商品，對國內退休族絕對有好處，也可思考介於投資型與保障型之間，如何讓投資類型商品對國人更具有保障性。

陳錦稷認為，守護全民未來的韌性保險，應以公共建設投資強化資本韌性，以高齡保障維繫社會韌性，運用ＡＩ創新提升科技韌性，並以財務健全及監理改革鞏固財務與制度韌性。保險業不僅要履行對保戶的長期承諾，也應透過資本市場與保障制度，支持台灣未來廿、卅年的公共建設、科技轉型及人口高齡化，成為社會面對風險的支柱。

林佩靜分析，ＡＩ的科技賦能服務愈來愈多，不但公司內部流程要改，透明度、可解釋以及問責也是金管會未來的三大監理重點。

韋亭旭則說，高齡者不是只需一筆理賠金，而是生態系的照顧，他建議在商品面對於高齡者投保不易及保費負擔問題，可透過風險分群、簡化核保、小額保障及模組化商品設計，提升銀髮族群取得基本商業保障的可近性。