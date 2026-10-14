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AI資料中心用電先搶先贏？台電董座：盼核供給真正投資者
外界關切AI資料中心用電。台電董事長曾文生14日受訪表示，AIDC要就近電廠，台電並希望核供給真正投資者，而不是場域提供者。
曾文生14日在「2026台灣國際智慧能源周」，以「台灣電力未來十年布局」進行專題演講提及，根據台電掌握，2026年核供增量達750MW，核供總量已達1,441MW。
因AIDC用電密度大，是否會衝擊電網進而排擠民生及其他產業用電，備受關注。從台電資料顯示，各界似乎出現先搶AIDC用電核供趨勢，先搶先贏。
曾文生會後受訪表示，目前核供Google在彰濱就有200到300MW，其他申請者也有電信、通訊業者。台電電網目前還可以核供，但台電希望核供給真正投資者，而不是場域提供者。因為申請100MW的AIDC，就要準備1,500億元資金。
他表示，有些業者先把用電核供起來，然後再去找投資者，這對台電很困擾，「核供給你，別人就會沒有」，台電希望核供給真正投資者，台電思考如何訂定公平規則。
台電多次重申，AIDC要就近電廠，並且提出「專區」及「專線直供」規畫。曾文生表示，AIDC就近電廠，電網會比較好規劃，距離短、施工期也短，成本也低，這是共好的概念。經濟部能源署日前已與AIDC投資者溝通，業者也都支持專線直供規畫。
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