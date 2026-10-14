半導體用電十年倍增！2035年發電量 每三度就有一度貢獻給半導體

台電董事長曾文生14日在「2026台灣國際智慧能源周」，以「台灣電力未來十年布局」進行專題演講。他表示，晶圓製造是全台用電成長最快速產業；台電推估，晶圓製造、記憶體、封測及伺服器等產業，今年用電約520億度，到2035年將翻倍達1,100億度，占全國總用電量30%。他強調，台電公司要朝產業化發展，與高科技業者共同決策。

曾文生表示，台灣是用電、供電很友善的國家，台電不僅提供穩定用電，近來地緣政治變化，台電更做了「穩壓」工作，如果台灣能源價格因地緣政治就會上下波動很大，這會讓人民對於發展耗電高科技產業，會有很大意見，因為台電穩定電價及穩定用電，讓高科技業穩步向前。

曾文生提及，過去企業投資，第一考量是土地，但近兩年來，現在第一考量的是「電力即時供應」。針對未來十年用電成長，曾文生分析，晶圓製造用電成長最快；另還有記憶體、封測及伺服器，合起來約是晶圓製造的三成。以晶圓製造來說，特別是3奈米以下先進製程，台積電（2330）一家確定投資，就會決定接下來的用電增長。若再加上記憶體、封測及伺服器等產業，電力需求還會再向上略增。

根據台電預測，今年半導體產業用電約520億度，占全台用電約18%，十年後翻倍達1,100億度，估計占整體用電三成。換言之，到2035年全國發電量每三度就有一度貢獻給半導體。