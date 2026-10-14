快訊

通膨壓力居高不下！美9月核心CPI升溫 標普期指下挫、升息預期揚

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

半導體用電十年倍增！2035年發電量 每三度就有一度貢獻給半導體

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台電董事長。 聯合報系資料照
台電董事長。 聯合報系資料照

台電董事長曾文生14日在「2026台灣國際智慧能源周」，以「台灣電力未來十年布局」進行專題演講。他表示，晶圓製造是全台用電成長最快速產業；台電推估，晶圓製造、記憶體、封測及伺服器等產業，今年用電約520億度，到2035年將翻倍達1,100億度，占全國總用電量30%。他強調，台電公司要朝產業化發展，與高科技業者共同決策。

曾文生表示，台灣是用電、供電很友善的國家，台電不僅提供穩定用電，近來地緣政治變化，台電更做了「穩壓」工作，如果台灣能源價格因地緣政治就會上下波動很大，這會讓人民對於發展耗電高科技產業，會有很大意見，因為台電穩定電價及穩定用電，讓高科技業穩步向前。

曾文生提及，過去企業投資，第一考量是土地，但近兩年來，現在第一考量的是「電力即時供應」。針對未來十年用電成長，曾文生分析，晶圓製造用電成長最快；另還有記憶體、封測及伺服器，合起來約是晶圓製造的三成。以晶圓製造來說，特別是3奈米以下先進製程，台積電（2330）一家確定投資，就會決定接下來的用電增長。若再加上記憶體、封測及伺服器等產業，電力需求還會再向上略增。

根據台電預測，今年半導體產業用電約520億度，占全台用電約18%，十年後翻倍達1,100億度，估計占整體用電三成。換言之，到2035年全國發電量每三度就有一度貢獻給半導體。

半導體 用電 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

電力驅動競爭力！「積體電網」台電能源展看見台灣未來十年電力願景

賴總統參觀展區關注供電韌性 東元秀智慧微電網全方案

強化供電韌性 台塑集團導入伊頓EnergyAware電網互動式不斷電系統

AI 資料中心帶旺電力需求 大東電秀電纜、儲能整合實力

相關新聞

半導體用電十年倍增！2035年發電量 每三度就有一度貢獻給半導體

台電董事長曾文生14日在「2026台灣國際智慧能源周」，以「台灣電力未來十年布局」進行專題演講。他表示，晶圓製造是全台用電成長最快速產業；台電推估，晶圓製造、記憶體、封測及伺服器等產業，今年用電約520億度，到2035年將翻倍達1,100億度，占全國總用電量30%。他強調，台電公司要朝產業化發展，與高科技業者共同決策。

卓榮泰拍板嘉義高鐵聯外交通三共識 短期先增 BRT 接駁量能

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰14日與嘉義市長黃敏惠以及市府團隊，針對嘉義縣市地區交通議題進行會談，立法委員王美惠也一併與會。

AI資料中心用電先搶先贏？台電董座：盼核供給真正投資者

外界關切AI資料中心用電。台電董事長曾文生14日受訪表示，AIDC要就近電廠，台電並希望核供給真正投資者，而不是場域提供者。

賴總統參觀展區關注供電韌性 東元秀智慧微電網全方案

東元（1504）14日亮相「2026台灣國際智慧能源周暨淨零永續展」，以「智慧微電網，打造強韌供電」為展出核心，整合創能、儲能、輸配電及智慧節能等全方位解決方案，透過智慧能源管理系統（EMS）串聯多元發電源與高能效用電設備，鎖定產業低碳轉型與供電穩定需求，總統賴清德14日參觀展會時亦特別前往東元展位，深入了解機電整合技術於產業能源轉型中的落地實績。

促產業綠色轉型 賴總統：續推碳費、綠色成長基金、千億元助中小微

賴清德總統14日出席「2026台灣國際淨零永續展與台灣國際智慧能源周」開幕典禮。他表示，政府已提出國家減碳新目標，並透過碳費制度、百億元「台灣綠色成長基金」及未來八年加碼投入千億元協助中小微企業，推動產業綠色轉型與技術創新。

郭智輝：產業最大問題是缺才 童子賢籲自動化、海外引才並進

崇越集團共同創辦人、前經濟部長郭智輝14日表示，台灣產業面對變動，最大的問題仍是人才不足，企業必須更用心做好選才、育才與留才。和碩（4938）董事長童子賢則指出，企業可引進海外白領、藍領人力，並運用AI與自動化提升效率，但自動化也有極限，無法無止境減少用人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。